. Глава "Нафтогаза" предложил отапливать украинские дома мусором вместо газа
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Глава "Нафтогаза" предложил отапливать украинские дома мусором вместо газа

Глава "Нафтогаза" предложил отапливать украинские дома мусором вместо газа

В следующем отопительном сезоне Украина начнет использовать для отопления биомассу и мусор вместо газа. Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказал председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

По словам руководителя компании, опыт использования биотоплива в украинском городе Житомире показал, что газ не является единственным и безальтернативным современным средством отопления.


"К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор", - заявил Витренко.

Как утверждает глава правления "Нафтогаза", в настоящее время в Житомире строятся теплоэлектростанции, которые будут работать на биомассе и RDF [refuse derived fuel - твердое вторичное топливо, фактически бытовой мусор]. Общая мощность ТЭЦ будет составлять 50 мегаватт. В текущих условиях компании экономически выгоднее сейчас запустить такие "зеленые" проекты, нежели импортировать газ даже на текущий отопительный сезон.

"Мы привлекаем для этого средства от международных партнеров. Такие проекты помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов - 2-3 месяца", - резюмировал Витренко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил немецких коллег помочь жителям украинской столицы в прохождении отопительного сезона, предоставив генераторы и мобильные пункты обогрева. Грядущий отопительный сезон на Украине обещает быть "очень сложным" в связи с военным положением, а также общеевропейским энергетическим кризисом.

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По материалам: uposters.ru

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