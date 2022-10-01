. Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с "антенной": 12 образов недели по версии редактора моды
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Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с "антенной": 12 образов недели по версии редактора моды

Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с "антенной": 12 образов недели по версии редактора моды

Наряды знаменитостей на этой неделе снова нуждаются в наших комментариях — редактор моды Надя Бесчетникова собрала роскошные, странные, нелепые и просто забавные образы, которые и предлагаем обсудить сегодня.

Бархат, атлас, а может быть, ламе? Нет, на этой неделе некоторые звезды отказались от роскошных материалов и завернулись в "фольгу". Ситуация в мире такова, что одной шапочкой уже не обойдешься. Джулия Фокс разгуливала в платье Zac Posen, ну а Влад Лисовец ограничился плащиком.


Джулия Фокс
Влад Лисовец

Впрочем, тут надо еще смотреть, какая шапочка. Вот Рената Литвинова нашла продвинутую модель, которая, похоже, посылает сигналы сразу на альфу Центавра.


Рената Литвинова

Фото Ким Кардашьян можно использовать в качестве пособия по маскировке, теста на внимательность (собственно, найди Ким) и стартовой площадки для бесконечных шуток.

Валерий Леонтьев, когда за ним пришел военком,

— написали в телеграм-канале "Героиня Татлера" с намеком на самую обсуждаемую тему в России — частичную мобилизацию.

Тут, правда, стоит помнить, что, согласно поверью из сборников анекдотов, мужчины в хаки в городе охотятся как раз на женщин в леопарде.


Ким Кардашьян

Волнующим стал на этой неделе новый образ Меган Фокс — волновал всех, правда, один вопрос: увеличила актриса себе снова грудь или нет. Сама Меган, как известно, не комментирует тему пластических операций и только интригует нас все более глубоким декольте.


Меган Фокс

Гвинет Пэлтроу грустит, потому что не нашла идеального платья на празднование своего 50-летия. Пришлось прибегнуть к боди-арту. Ну а Карди Би показывает, что делать, если хочется платье с принтом, а у портнихи только отрез черной ткани.


Гвинет Пэлтроу
Карди Би

Не хватило ткани и на Алессандру Амбросио — прикрываться пришлось плюшевыми игрушками. На самом деле модель вместе с другими бывшими "ангелами" Victoria's Secret снялась для журнала More Or Less, где девушки примерили белье апсайклинг бренда Kezako, сделанное из плюшевых игрушек, высохшего хлеба, старых газет. Кажется, так могла бы выглядеть эротическая фантазия на тему воспитательницы детского сада.


Алессандра Амбросио

Игрища с переодеваниями на этой неделе устраивала и Оксана Самойлова с семейством — ради очередной оторванной от реальности фотосессии. Судя по обилию тыкв, подготовка к Хэллоуину уже в разгаре (как будто и так мало ужасов). Впрочем, учитывая горизонт планирования, который от дней скоро перейдет на часы, лучше запостить фоточку уже сейчас. Единственное, что хочется повторить из этого образа, — выражение лица Майи.


Оксана Самойлова с детьми Давидом, Леей, Ариэллой и Майей (по часовой стрелке)

Не обошлось на этой неделе и без традиционных вечерних образов. Кайли Дженнер в платье Schiaparelli отметилась в Париже, а Кейт Хадсон в Oscar de la Renta сходила на премьеру в Лос-Анджелесе.


Кайли Дженнер
Кейт Хадсон

Тина Кунаки же продолжает тренд на архивные и винтажные вещи. На модную вечеринку в Париже она отправилась в платье Yves Saint Laurent из 1980-х. Наряд она нашла в бутике Mon Vintage, услугами которого также пользуется Амаль Клуни.


Тина Кунаки

Образ недели


Джулия ФоксВлад ЛисовецРената ЛитвиноваКим КардашьянМеган ФоксГвинет ПэлтроуКарди БиАлессандра АмбросиоОксана Самойлова с детьмиКайли ДженнерКейт ХадсонТина Кунаки
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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