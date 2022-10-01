. Худяков требует лишить Аллу Пугачеву гражданства

Депутат возмущен, что певица Алла Пугачева предала своих поклонников, которые сделали ее баснословно богатой. 29 сентября артистка с детьми уехала в Израиль, где ее ждет супруг Максим Галкин*. Сообщается, что Примадонна покинула Россию без обратного билета. Депутат Роман Худяков высказался о побеге певицы. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Роман Худяков без стеснения критикует не только Максима Галкина, но и Аллу Пугачеву. Так, политик не остался в стороне и едко высказался по поводу отъезда 73-летней Примадонны за границу.«Пугачева и Галкин предали свой народ, свою публику, которая сделала их известными и богатыми. Теперь пусть уезжают навсегда. Лишить их гражданства! А если попробуют вернуться, гнать в шею! Скоро они осознают, что на Западе никому не нужны — их карьера и красивая жизнь закончатся вместе с окончательным освобождением Украины от преступного киевского режима», — написал депутат в соцсетях. Госдеятеля возмущает, что Алла Борисовна покинула страну, не предупредив. «Пугачева ушла по-английски: ни прощальных постов в соцсетях, ни предупреждений друзьям. Разве что автомобиль артистки очевидцы успели заснять въезжающим на территорию аэропорта Внуково… Певица улетела из России с детьми, обратных билетов у них нет. Все наши знаменитости, которые высказываются против спецоперации и наших военных, должны понимать самое главное: они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Они сюда больше не въездные!» — добавил Худяков.