. Инсайдер назвал рабочее название Project Belfry — эксклюзива Xbox от Stoic
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Инсайдер назвал рабочее название Project Belfry — эксклюзива Xbox от Stoic

Инсайдер назвал рабочее название Project Belfry — эксклюзива Xbox от Stoic


Слухи про разработку для Xbox эксклюзивного проекта под кодовым названием Project Belfry ходят уже не первый год. По слухам, это игра от студии Stoic, которая известна по серии The Banner Saga. Официально проект пока не представлен, но известный игровой инсайдер Джез Корден рассказал, что узнал о нем некоторые новые детали.

По словам Джеза Кордена, игра Project Belfry имеет рабочее название The Wandering Tower. Он не уверен, что именно под таким названием игра будет анонсирована публике, но на данный момент именно это название считается в качестве официального для данного проекта. Кроме того, Джез сообщил, что получил некоторые новые детали об игре, которые он не стал раскрывать, но заявил, что «это звучит очень круто».

Отметим, в мае этого года Джез Корден уже высказывался о полученной информации про Projct Belfry, и тогда он говорил «похоже, это может быть неплохо».


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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