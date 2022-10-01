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Изменился порядок расчета военных пенсий

Изменился порядок расчета военных пенсий

Размер денежного довольствия для исчисления пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств увеличили. Такие положения закона от 25.02.2022 № 23-ФЗ вступают в силу 1 октября.

В документе идет речь о бывших военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и других.

Напомним, в 2022 году до 1 октября военные пенсии были проиндексированы уже дважды. С 1 января — на 8,6 процента, с 1 июня 2022 года размер доплаты увеличился до 19,5 процента от назначенной пенсии. Эти дополнительные выплаты были сделаны по поручению президента.

С 1 октября 2022 года доплаты в 19,5 процента отменяются, но вводится надбавка в размере 15,5 процента для участников Великой Отечественной войны и членов их семей. Проводится плановая индексация денежного довольствия военнослужащих — согласно Постановлению Правительства №719 утверждено увеличение на 4 процента. Увеличивается понижающий коэффициент, используемый при начислении пенсии военным, — с 74,00 до 85,47 (0,8547/0,74=1,155, т.е. на 15,5%). В итоге суммарное увеличение сохранится на прежнем уровне: 4%+15,5%=19,5%

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По материалам: pnp.ru

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