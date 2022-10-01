. Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми
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Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми

Яна Поплавская в шоке, что Роднянский восхищается голубыми
Актриса Яна Поплавская сомневается в ориентации продюсера.    Артистка в своем Telegram-канале возмутилась словами режиссера Александра Роднянского о том, что западные страны оказывают поддержку Украине из-за ее лояльного отношения к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. «Вы знаете, я так опешила от того, как Роднянский восхищается голубой вечеринкой в американском Белом доме, что даже несколько раз перечитала его пост, чтобы понять - кто из нас сошёл с ума», - пишет актриса.
По словам Поплавской, она знала, что за люди сидят в президентском кабинете в Киеве, но даже подумать не могла, что «цивилизованный мир» поддерживает украинцев за склонность к гомосексуализму. «Это ж надо было Роднянскому «зайти с тылу», чтобы поддержать родную Украину в такой форме», - шутит она. Актриса посоветовала украинцам отказываться от «цивилизованной» поддержки Запада и «отправить голубой вагон с Банковой улицы в Вашингтон, пока не поздно».
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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