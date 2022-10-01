. Яна Рудковская считает, что замок Аллы Пугачевой стоит куда больше

Рудковская рассказала, кто бы мог купить замок певицы Аллы Пугачевой. Цена замка артистки в поселке Грязь в 1 миллиард рублей сильно занижена. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская. Сегодня стало известно о том, что шоумен и поп-звезда решили избавиться от элитного особняка в подмосковной деревне Грязь. Решение связано с тем, что супруги будут выстраивать свою жизнь в эмиграции. Галкин и Пугачева получили израильские паспорта. Продажа легендарного замка, которым так гордился ведущий Первого канала, вызвала большой ажиотаж. Яна Рудковская была в гостях у звездных супругов, поэтому хорошо знает, каков особняк изнутри.«Там потрясающая большая территория, есть летний театр. Сам замок очень красивый, внутренне убранство — выше всяких похвал. Я была там и должна сказать, что это действительно очень выдающееся строение — это реально, без преувеличений, замок!» — рассказала жена фигуриста Евгения Плющенко. Главная сложность при продаже особняка, по словам Яны, — то, что он расположен в деревне Грязь. В ней больше нет элитной недвижимости, а земля стоит недорого. «Однако с точки зрения инвестиций это прекрасное вложение. В него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей! И если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», — заверила Рудковская в комментарии ФАН. По мнению продюсера, покупатель на замок Галкина и Пугачева вряд ли найдется среди звезд шоу-бизнеса, поскольку у них уже много недвижимости. Яна посчитала, что замок купит бизнесмен, который пожелает приобрести себе «сувенир на память». Многодетная мама заявила, что особняк основательно спроектирован и простоит не одну сотню лет.