. Яна Рудковская считает, что замок Аллы Пугачевой стоит куда больше
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Яна Рудковская считает, что замок Аллы Пугачевой стоит куда больше

Яна Рудковская считает, что замок Аллы Пугачевой стоит куда больше
Рудковская рассказала, кто бы мог купить замок певицы Аллы Пугачевой. Цена замка артистки в поселке Грязь в 1 миллиард рублей сильно занижена. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская. Сегодня стало известно о том, что шоумен и поп-звезда решили избавиться от элитного особняка в подмосковной деревне Грязь. Решение связано с тем, что супруги будут выстраивать свою жизнь в эмиграции. Галкин и Пугачева получили израильские паспорта. Продажа легендарного замка, которым так гордился ведущий Первого канала, вызвала большой ажиотаж. Яна Рудковская была в гостях у звездных супругов, поэтому хорошо знает, каков особняк изнутри.
«Там потрясающая большая территория, есть летний театр. Сам замок очень красивый, внутренне убранство — выше всяких похвал. Я была там и должна сказать, что это действительно очень выдающееся строение — это реально, без преувеличений, замок!» — рассказала жена фигуриста Евгения Плющенко. Главная сложность при продаже особняка, по словам Яны, — то, что он расположен в деревне Грязь. В ней больше нет элитной недвижимости, а земля стоит недорого. «Однако с точки зрения инвестиций это прекрасное вложение. В него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей! И если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», — заверила Рудковская в комментарии ФАН. По мнению продюсера, покупатель на замок Галкина и Пугачева вряд ли найдется среди звезд шоу-бизнеса, поскольку у них уже много недвижимости. Яна посчитала, что замок купит бизнесмен, который пожелает приобрести себе «сувенир на память». Многодетная мама заявила, что особняк основательно спроектирован и простоит не одну сотню лет.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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