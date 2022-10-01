. Яна Рудковская в ужасе, как чиновники обкрадывают детей
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Яна Рудковская в ужасе, как чиновники обкрадывают детей

Яна Рудковская в ужасе, как чиновники обкрадывают детей
Продюсер Яна Рудковская в шоке от спортивных чиновников. Бизнесвумен прокомментировала заявление президента олимпийского комитета Томаса Баха. Накануне спортивный чиновник заявил о том, что российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям только в том случае, если они откажутся от своей национальной принадлежности. Продюсер считает это решение несправедливым. Она переживает за судьбу всех детей, которых втягивают в политические игры. «Обидно! Больно! Страшно за наших ребят! За моего сына, за всех мальчишек и девчонок, которые живут и дышат спортом! У которых есть мечта! А у них эту мечту просто даже не забирают, а крадут по беспределу, нарушая все принципы спортивного движения, и втягивают тем самым в политику»,  — переживает Яна.
Рудковская, как известно, вместе с мужем Евгением Плющенко воспитывает будущую звезду фигурного катания — 9-летнего сына Сашу. Пока другие дети играли на улице, он часами пахал на тренировках, чтобы однажды побить рекорд своего отца по «золоту» Олимпиады. Однако, если всё так дальше и пойдет, то юный спортсмен вряд ли однажды выступит на мировых соревнованиях под российским флагом. Рудковская, кстати, на днях призналась, что они с мужем работают над тем, чтобы их семья стала еще больше. Помимо маленького Арсения, который появился на свет в 2020 году, в доме супругов скоро может появиться еще один малыш. «Евгений говорит, что нам нужен еще один ребенок. Очень хотелось бы», — поделилась светская львица.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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