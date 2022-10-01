. Эвелина Бледанс показала голую грудь
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Эвелина Бледанс показала голую грудь

Эвелина Бледанс показала голую грудь
Ведущая и актриса Эвелина Бледанс засветила обнаженную грудь. Артистка похвасталась перед поклонниками новым имиджем. Актриса, которая долгое время окрашивала волосы в медный оттенок, стала рыжей. Звезда продемонстрировала новый тон, запечатлевшись с букетом цветов в руках. Она не стала заморачиваться с нарядом, надев нюдовую тонкую майку без нижнего белья. «Из медного шагнула в рыжий. Я уже теперь без него не могу! Обладатели золотистых волос несут солнечную энергию, они притягивают к себе людей, обаятельны и щедры. Люди с такими оттенками волос могут похвастаться повышенным вниманием со стороны мужчин», — отметила Эвелина.
Многие пользователи признались, что обратили внимание не на прическу, а на формы артистки. «Все насквозь видно, стыдоба», «Лифчик можно было надеть», «Мне кажется, тут никто не смотрит на волосы. Грудь отвлекает», — написали они.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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