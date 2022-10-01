. Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу
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Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу

Юлия Меньшова показала, какой памятник поставила отцу
Актриса и ведущая Юлия Меньшова почтила память отца. Сегодня на Новодевичьем кладбище был торжественно открыт памятник на могиле режиссера Владимира Меньшова, который скончался от коронавируса летом прошлого года. О важном событии в жизни семьи сообщила дочь мэтра Юлия Меньшова в своем Telegram-канале. «Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днем. И большим событием. Спасибо всем, кто сегодня разделил его с нами», — обратилась артистка к публике. Юлия также опубликовала фотографии, сделанные в этот памятный день. На снимках видно, что почтить память выдающегося режиссера пришло много народа — коллеги, друзья, сослуживцы и, конечно, родные и близкие. На семейной фотографии запечатлены сама Юлия с мужем Игорем Гординым, их дети Андрей и Таисия, вдова Вера Алентова.
Подписчики оценили оригинальную композицию памятника — он выполнен из темного мрамора. А в центре его красуются взлетающие белоснежные голуби, отсылающие к культовому фильму Владимира Валентиновича «Любовь и голуби». «Как же это красиво!»; «Очень изыскано и со вкусом»; «Эта скульптура заслуживает похвалы», — пишут неравнодушные. Напомним, Владимир Валентинович скончался от коронавируса 5 июля 2021 года. Их с Верой Валентиновной госпитализировали вдвоем, но в больнице режиссеру неожиданно стало плохо. Медики подключили его к ИВЛ, но стабилизировать его состояние не удалось. Для семьи и коллег смерть Владимира Валентиновича стала большим ударом. «Мы не очень погружаемся в эту тему, потому что будем плакать. А ведь родители обсуждали тему смерти, рассуждали, что будет, когда кто-то из них умрет. У нас не принято бояться. Папа даже давал распоряжения на то время, когда его не будет», — делилась Юлия в YouTube-шоу «А поговорить?».
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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