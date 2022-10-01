. Кабмин запретил перевозку грузов компаниям из некоторых недружественных стран

Правительство запретило перевозку грузов по России компаниям из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы в сфере международных грузоперевозок. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, вводится запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории России грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.

«Перечень иностранных государств. которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов: государства — члены Европейского союза, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Норвегия, Украина», — следует из документа.

Кроме того, постановление содержит перечень товарных позиций, на которые этот запрет не распространяется. В списке, в частности: мясо и рыба, моллюски, молочная продукция, яйца птиц, алкогольные и безалкогольные напитки, фармпродукция и удобрения, пластмасса, контрацептивы, музыкальные инструменты.

Запрет вступает в силу с 10 октября и действует до 31 декабря.