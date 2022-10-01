. Как подобрать гостиницу для своей кошки
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Как подобрать гостиницу для своей кошки

Есть много ситуаций, когда мы вынуждены на время оставить своих домашних животных. Например, отправляемся в путешествие или к родственникам, а питомец боится транспорта или, допустим, тяжело переносит полёты на самолёте. Обычно в таких случаях кошку оставляют со знакомыми - но такая возможность есть не всегда.

На сайте https://blackcat.ru/ находится одно из лучших в такой ситуации предложений. Это отель для кошек в Москве, где можно оставить домашнее животное, уезжая из столицы или области.

Какие условия здесь предлагаются для кошек

Уровень комфорта в Black Cat очень высок. Здесь есть всё, что требуется животному: качественное своевременное питание, удобное место для проживания, видеонаблюдение на случай, если вы захотите узнать, как сейчас живёт и чем занимается ваш любимец.

Кошки размещаются в стеклянных боксах, которые абсолютно прозрачны. Персонал отеля может видеть их там, контролировать условия проживания и своевременно обновлять запасы воды и корма.

Эти животные могут по запаху понять, что до них в "номере" жил кто-то другой, и не согласятся здесь разместиться? Владельцы гостиницы предусмотрели и такую возможность, постаравшись её исключить. Боксы постоянно моются и дезинфицируются после каждого "постояльца", и зверёк не ощутит посторонних запахов.

Для тех, кто любит активный образ жизни, здесь есть игрушки. Будут довольны и те, кто предпочитает поспать на мягкой поверхности - для этого в каждый номер принесли одеяло.

"Номера" имеют три этажа - наземный и две полки, до которых котику будет легко допрыгнуть. Снизу расположены лежанка, кормушка и лоток - их вы приносите с собой. На второй полке лежат игрушки, и питомец может выбрать любую, которая ему больше понравится. На третьей - мягкое одеяло, на котором так приятно лежать в холодное время года.

Здесь https://blackcat.ru/otel-dlya-koshek/ можно подробнее ознакомиться с условиями.

Какие преимущества имеет BlackCat

При изготовлении номеров для животных использованы только безопасные материалы. Основной из них - закалённое стекло, разбить которое практически невозможно.

Для вашего любимца на выбор предоставляется три типа жилья - от небольшого до просторного. В таких условиях животное может жить от нескольких дней до нескольких месяцев.

За состоянием кошек следят круглосуточно. Соблюдаются все санитарные нормы - боксы убирают 2 раза в день.


# Женское

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