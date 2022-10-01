. Как получить гражданство Гренады: что нужно знать будущему инвестору

Грамотные инвестиции позволяют улучшить материальное положение и расширить зону комфорта. Одной из таковых является получение второго паспорта гражданина Гренады. Островное государство, расположенное в Карибском море, имеет безвизовый режим более чем с 140 странами. Паспорт Гренады дарит практически полную свободу передвижения по планете, а получить его можно, инвестируя средства.

Как получить гражданство Гренады

Паспорт островного государства доступен для совершеннолетних. Важно, чтобы против желающего его получить не велось судопроизводство. В этом случае могут отказать в получении гражданства.

Инвестиционная программа позволяет оформить паспорт островного государства одним из двух способов:

Благотворительный взнос, сумма которого составляет 150 тысяч долларов США. Средства перечисляются в государственный фонд.

Покупка недвижимости в Гренаде на сумму не менее $220 000.

Отметим, что именно второй вариант пользуется большей популярностью. Это позволяет одновременно получить карибское гражданство Гренады и обзавестись собственной недвижимостью за пределами своей страны.

Однако, выбирая инвестиции, стоит учитывать некоторые нюансы. Вложить средства можно лишь в те объекты, которые утвердили в правительстве Гренады. К тому же устанавливается минимальный срок для инвестиций, и он составляет 5 лет.

Преимущества карибского гражданства

Инвестор может получить паспорт не только для себя, но и для своей семьи. Причем оформить его можно как для супруга/супруги и детей, так и для братьев, сестер, бабушек и дедушек.

Главные преимущества получения гражданства Гренады:

возможность безвизового посещения 144 стран, включая Великобританию и Китай;

сравнительно быстрое оформление ― процедура занимает от 4 до 8 месяцев;

возможно двойное гражданство;

для получения паспорта необязательно проживать на острове;

получение визы Е-2 для переезда в США;

отсутствие налогов на все доходы, полученные в других странах;

гражданство передается по наследству;

короткий инвестиционный срок — всего 5 лет при покупке недвижимости.

Возможно получение гражданства при покупке объекта на вторичном рынке. Для этого следует приобретать недвижимость у участника инвестиционной программы.