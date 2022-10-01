. Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов

Озимый чеснок, который высаживают осенью, перезимовав в земле, обычно дает хороший урожай. Но иногда случается, что он начинает прорастать еще до наступления холодов. Это всегда огорчает огородников, которые задаются вопросом — что же теперь делать? Неужели культура погибнет, так и не дав урожая?

Почему озимый чеснок прорастает до холодов





Причина прорастания озимого чеснока до наступления холодов заключается в его ранней посадке, когда до наступления морозов еще остается достаточно много времени. Часто огородники ориентируются не на долгосрочные прогнозы погоды, а на общепринятые рекомендации о том, что высаживать озимый чеснок нужно в сентябре.

Возможно, такие рекомендации актуальны для более северных регионов, но в центральной части России, где погода осенью стоит достаточно теплая, они вполне могут оказаться ошибочными.

Корневая система чеснока хорошо укрепляется при температуре почвы +4-5⁰С, но если такая или более высокая температура продержится долго, то стрелка пойдет в рост. Высаживая чеснок в сентябре, огородники рискуют оказаться в ситуации, когда теплая солнечная погода будет держаться еще несколько недель. За это время чеснок успеет дать всходы, что станет серьезной причиной для огорчений.

Сразу нужно предупредить тех, кто впервые столкнется с подобным явлением — проросший до наступления холодов озимый чеснок можно сохранить, хотя урожай в этом случае может быть несколько хуже.

Как сохранить урожай проросшего осенью озимого чеснока





Если на грядке с озимым чесноком осенью вы увидели первые всходы, нужно принимать безотлагательные меры. Единственный способ сохранить урожай чеснока — замульчировать растение любым подходящим способом.

Для мульчирования в этом случае подойдет любое укрытие: сено, солома, сухая трава и листья. Можно засыпать грядку компостом или перепревшим навозом.

Слой мульчи должен быть таким, чтобы он полностью покрыл всходы. Для всходов менее 10 сантиметров этого будет вполне достаточно. Для более высоких всходов придется приподнимать слой мульчи, делая дополнительную защиту из агроволокна, спанбонда или картона, плотно прижимая его по краям к земле. Главное, чтобы до наступления морозов чеснок был надежно укрыт. Тогда, удачно перезимовав, весной он пойдет в рост.

Некоторые опытные огородники предпочитают высаживать озимый чеснок не одним зубчиком, а головками, тогда он не всходит так рано и остается надежно защищенным от замерзания в земле.