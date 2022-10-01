. Какой знак зодиака окажется самым везучим в октябре 2022 года
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Какой знак зодиака окажется самым везучим в октябре 2022 года

Какой знак зодиака окажется самым везучим в октябре 2022 года

Второй осенний месяц 2022 года будет насыщен разнообразными астрологическими событиями, которые окажут значительное влияние на нашу жизнь. Это будет период трансформационных процессов, который не всем знакам зодиака удастся пережить спокойно. Однако, по прогнозам астролога Анжелы Перл, одному знаку зодиака выпадет большая удача — Весы станут настоящими везунчиками в октябре.

Что будет происходить в октябре 2022 года


По мнению Анжелы Перл, октябрь 2022 года будет беспокойным и переменчивым месяцем, он устроит настоящие эмоциональные «качели» для всех знаков зодиака. Этому будут способствовать разнообразные астрологические события, которые ожидаются в октябре.

С начала месяца Меркурий прекращает свое ретроградное движение, из-за чего на протяжении нескольких дней, примерно до 5 октября, будет происходить невероятная путаница во всех жизненных процессах.

Затем наступает период затишья, благоприятный для деловой активности и взаимоотношений между людьми. В это время удачными будут встречи, знакомства, деловые переговоры и личные выяснения отношений.

Но уже с 25 октября вновь начинается турбулентный период «коридора затмений», который будет отличаться непостоянством и неоднозначным влиянием на происходящие процессы. Однако есть один знак зодиака, которому удастся не только легко преодолеть все сложности происходящих процессов, но и внести немало позитивных изменений в свою жизнь.

Астрологический прогноз для Весов на октябрь 2022 года


Разворот Меркурия будет происходить в двенадцатом доме гороскопа, что и станет для Весов отправной точкой везения. Этот дом в астрологии считается самым таинственным и непостижимым. Ему трудно дать конкретную характеристику, поскольку он символизирует конец жизни и в то же время ее начало. Поэтому логичнее всего говорить о трансформации, которую в начале месяца предстоит пройти Весам.

Представители этого знака ощутят потребность уединения и освобождения от всего лишнего и ненужного. Самым правильным решением будет поддаться воле Вселенной и позволить себе действовать согласно интуиции. Важно проявить смелость и решительность, чтобы впустить в свою жизнь грядущие перемены, даже если поначалу они вас будут пугать.

Любые знакомства, встречи, разговоры с позитивными людьми будут благоприятно влиять на происходящие вокруг вас процессы и ориентировать на созидание, построение гармоничных отношений. Не стоит их избегать, тем более что одинокие Весы в водовороте этих встреч и знакомств могут встретить близкого по духу человека, с которым свяжут свою жизнь.

Также в октябре не исключена встреча с деловым партнером, которая для Весов может стать судьбоносной и поможет выйти на новый уровень карьерного роста и финансового благополучия.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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