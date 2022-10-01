. Killnet анонсировала кибератаки на инфраструктуру НАТО

Вадим Карасев

Хакерская группировка Killnet после расширения анонсировала атаки на инфраструктуру НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Хакер под псевдонимом KillMilk, основавший группировку Killnet и снова ее возглавивший, раскрыл планы объединения после того, как к нему присоединился ряд других группировок. В разговоре с «Лентой.ру» он анонсировал грядущие кибератаки на инфраструктуру НАТО.

«Да, 100 процентов! Мы уничтожим это дерьмо!» — ответил KillMilk на вопрос о том, планируют ли хакеры в ближайшее время совершать атаки на инфраструктуру НАТО.

На фоне вхождения в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей собеседник подчеркнул, что хакеры «не оставят братские регионы в беде». Детали лидер объединения раскрывать не стал. «Это очень серьезный момент. Я не могу вам сейчас об этом говорить, чтобы не обезличивать наши планы по этому поводу (…) После месячной паузы в деятельности Killnet мы провели полную реструктуризацию и почистили наши ряды. Сейчас все будет иначе», — отметил он.

KillMilk также сообщил, что количество хактивистов, пополнивших ряды Killnet, составляет примерно 150 человек. После расширения группировка намерена усовершенствовать направления деятельности. «В данный момент мы развиваем новую структуру нашей деятельности. DDOS — это круто, но шифровать — это еще круче, поэтому мы делаем ставки в эту сторону. Также мы открываем новое направление "киберразведки". Цель — предотвращение терактов на территории Российской Федерации, также деанонимизация администраторов террористических и экстремистских каналов в Telegram», — сообщил он.

Ранее 30 сентября сообщалось, что к Killnet присоединились 14 других российских хакерских группировок, среди которых Anonymous Russian. Killnet в своем Telegram-канале, комментируя это событие, заявила, что теперь представляет собой «новую глобальную хакерскую религию в интернет-пространстве».

В июле Killnet объявила о смене лидера. KillMilk, в свою очередь, объяснил, что покидает группировку ради участия в других проектах. Он также назвал период работы в Killnet «хорошим и полезным».