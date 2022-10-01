. Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27 локаций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27 локаций

Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27 локаций

Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27 локаций


Когда Microsoft приобретет издательство Activision Blizzard она получит целый ряд популярный игровых франшиз с персонажами, которые известны на весь мир. Крупные игровые компании могут выпускать проекты, объединяя десятки персонажей своих игровых франшиз воедино, и у Microsoft появится такая возможность.

Пользователь под ником blackheartJV представил свой концепт, как мог бы выглядеть файтинг Xbox. На изображениях, которые можно видеть ниже, представлено 90 персонажей и 27 локаций.





# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27 локаций
Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27
Эту девушку на кухню лучше не пускать
Эту девушку на кухню лучше не пускать
Вслед за любимым Кондратюком? Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской
Вслед за любимым Кондратюком? Трусова ушла от Этери Тутберидзе к
Протестующие в Ираке назвали властям срок для выхода из политического кризиса
Протестующие в Ираке назвали властям срок для выхода из политического
Старость – не радость: какие знаки зодиака больше всего боятся стареть
Старость – не радость: какие знаки зодиака больше всего боятся стареть
Потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» оценили
Потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» оценили
Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России
"Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток" разделилась на два враждующих коллектива
"Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток"
Пожар в хостеле на северо-востоке Москвы ликвидировали
Пожар в хостеле на северо-востоке Москвы ликвидировали
Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с "антенной": 12 образов недели по версии редактора моды
Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с
Звезда «Большой перемены» попала в больницу
Звезда «Большой перемены» попала в больницу

Топ на сегодня

Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Спасение самого грязного коврика на планете
Спасение самого грязного коврика на планете
В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей
В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР,
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого возлюбленного
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого
«Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный памятник на его могиле
«Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный

Еще по теме

Поклонники Xbox представляют файтинг с персонажами франшиз компании
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
Пользователь представил потрясающий концепт главного экрана Xbox
Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в начале октября