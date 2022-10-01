. Концепт: показали потенциальный файтинг Xbox — 90 персонажей и 27 локаций

Вадим Карасев





Когда Microsoft приобретет издательство Activision Blizzard она получит целый ряд популярный игровых франшиз с персонажами, которые известны на весь мир. Крупные игровые компании могут выпускать проекты, объединяя десятки персонажей своих игровых франшиз воедино, и у Microsoft появится такая возможность.

Пользователь под ником blackheartJV представил свой концепт, как мог бы выглядеть файтинг Xbox. На изображениях, которые можно видеть ниже, представлено 90 персонажей и 27 локаций.



