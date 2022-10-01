. Конституционный суд проверит договоры о включении в состав России новых территорий

Конституционный суд России (КС) рассмотрит обращения президента РФ о проверке конституционности подписанных в пятницу договоров о принятии в состав России четырех новых территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обращения поступили в КС в пятницу, 30 сентября, вечером. Суд опубликует результаты рассмотрения обращений в ближайшие дни, следует из сообщения.

Церемония принятия в состав России новых территорий прошла 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при участии глав этих территорий.

Новые территории были приняты в состав РФ на основании волеизъявления их жителей. С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу о присоединении к России, инициированные местными властями по просьбе общественников и населения.

В ходе голосования в ДНР присоединение к РФ поддержали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11% и в Херсонской — 87,05%.