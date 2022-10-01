. Косметолог раскрыл, над какими частями тела Светланы Лободы поработали специалисты

Вадим Карасев

Многие не согласны с заявлениями 39-летней Светланы Лободы о том, что она является звездой номер один в России. Однако в чем ей не откажешь, так это в том, что ей весьма неплохо удается сохранять молодость.

Фанаты давно уже спорят: генетика это, здоровый образ жизни или вмешательство специалистов. Эксперт по косметологии Алексей Парамонов согласен, что артистка хорошо выглядит, но считает: у этого есть несколько причин.

По словам Алексея, от генов красота зависит процентов на 30, а все остальное — влияние внешней среды и уход за собой. В том числе с помощью косметологии. Парамонов уверен, что артистка точно использовала филлеры на основе гиалуроновой кислоты для скул.

По своей природе лицо Светланы вытянутое, с достаточно четкими формами и акцентами, некоторые из которых ей удалось удачно подчеркнуть. Не вызывает сомнения, что звезда подчеркнула скулы. Если посмотреть на ее фотографии в юности, то мы видим, что скулы у нее были менее выразительными.

Кроме того, он считает, что певица слегка улучшила овал лица и заострила подбородок. Это грамотный подход, потому что такие акценты сразу притягивают взгляд.



Что касательно губ, то эксперименты над ними можно увидеть, даже не обладая экспертизой в этом вопросе. Специалист считает, что Лобода побывала у многих хирургов, и каждый делал на свой вкус, поэтому в некоторые периоды своей медийной деятельности артистка выглядит не очень. Грудь, по мнению Алексея, тоже не сама такой выросла.

Лобода умилила поклонников фото с дочерью "от Тилля Линдеманна"

Певица недавно показала поклонникам фото из полупустого ангара, в котором она готовится к выступлениям. "Мама готовит новую программу для туров, Тилька зашла отдать немного своего тепла мамочке", — написала Светлана.

Напомним, что 4-х летнюю Матильду многие считают дочерью вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Лобода раньше проводила с ним много времени, да и имя дала, похожее на имя певца.