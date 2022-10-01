. Ксения Бородина раскрыла позорную тайну Рустама Солнцева
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Ксения Бородина раскрыла позорную тайну Рустама Солнцева

Ксения Бородина раскрыла позорную тайну Рустама Солнцева
Ведущая Ксения Бородина жестко прошлась по Рустаму. Рустам Солнцев нередко высказывается о Ксении Бородиной в негативном ключе. Так, например, в августе он заявил, что телеведущей сократили зарплату из-за профнепригодности. Подписчики спросили Ксению Бородину: «… постоянно поливает вас, Варвину, Бушину говном. Почему он так к вам стал относиться?» Телеведущая не стала оставлять вопрос без внимания, однако имя обидчика скрыла за смайлом в виде фекалий. «Ребят, я не смотрю это убожество. Этот человек полон злости, зависти и ненависти… Он мог бы сделать хорошую карьеру, но так получилось, что зависть его сожрала и он к 50 годам остался нужен только своей собаке и трем подписчикам. Мечтал всю жизнь петь, пел чужие песни, но это выглядело жалко. Выезды из страны он покупает, потому что у него куча долгов. Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками. Ходит в одном и том же уже сотню лет, но даже не это сделало его никчемным, а зависть и злость», — жестко прошлась по экс-участнику реалити Ксения.
Бородина не стала упоминать имя мужчины, но поклонники заподозрили, что та говорила о Рустаме Солнцеве. В декабре телезвезда отметит 46-летие. У брюнета есть три собаки, и он пробовал себя в певческом деле. Солнцева также обвиняли в краже ноутбука, но вину экс-участник не признает. Ранее Рустам негативно высказался о бывшей коллеге по реалити. Он заявил, что телеведущая стала реже появляться в шоу не из-за занятости на других проектах, а в связи с низкими рейтингами. «Бородина как бы невзначай понтуется дороговизной трусов. Что ж. Мои агенты на проекте рассказали, что на «ДОМе-2» ей урезали зарплату как профнепригодной, проект едва жив. Ей предложили уменьшить количество съемок на поляне», — заявлял Рустам.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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