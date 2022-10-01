. Кто будет платить алименты за тех, кто ушел на фронт
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Кто будет платить алименты за тех, кто ушел на фронт

Кто будет платить алименты за тех, кто ушел на фронт
Многие обеспокоены как будут выплачиваться задолженностями.   После введения частичной мобилизации женщины озадачились вопросом: на что содержать детей? Например, многие не в силах обеспечить ребенка на одну свою зарплату, поэтому на помощь приходили бывшие (отцы наследников). Мобилизованных освободят от выплаты процентов по ипотеке и кредитам, но что же будет с алиментами? В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате призывникам в размере 300 тысяч рублей, кроме того, им предоставят 50%-ную компенсацию расходов на оплату ЖКУ, также установлено ежемесячное пособие для детей до трех лет и пособие беременным женам. Таким образом, алименты будут списываться с той суммы, которое государство заплатит мужчинам за участие в СВО. Граждан ничего переводить не надо — процесс автоматический. «У военнослужащего есть довольствие. Это, считайте, его официальная зарплата. И точно так же, как алименты высчитывались — 25% и 50% с заработной платы и всех доходов, так же и с довольствия военнослужащего плюс со всех дополнительных выплат, которые у него будут, в том числе страховых», — уточнила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая «Подъема». Деньги военнообязанным перечислят на персональный счет. Призывники легко смогут распоряжаться средствами, то есть у них будет возможность перевести дополнительную сумму членам семьи. «Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», — добавил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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