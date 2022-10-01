. Кто будет платить алименты за тех, кто ушел на фронт

Многие обеспокоены как будут выплачиваться задолженностями. После введения частичной мобилизации женщины озадачились вопросом: на что содержать детей? Например, многие не в силах обеспечить ребенка на одну свою зарплату, поэтому на помощь приходили бывшие (отцы наследников). Мобилизованных освободят от выплаты процентов по ипотеке и кредитам, но что же будет с алиментами? В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате призывникам в размере 300 тысяч рублей, кроме того, им предоставят 50%-ную компенсацию расходов на оплату ЖКУ, также установлено ежемесячное пособие для детей до трех лет и пособие беременным женам. Таким образом, алименты будут списываться с той суммы, которое государство заплатит мужчинам за участие в СВО. Граждан ничего переводить не надо — процесс автоматический. «У военнослужащего есть довольствие. Это, считайте, его официальная зарплата. И точно так же, как алименты высчитывались — 25% и 50% с заработной платы и всех доходов, так же и с довольствия военнослужащего плюс со всех дополнительных выплат, которые у него будут, в том числе страховых», — уточнила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая «Подъема». Деньги военнообязанным перечислят на персональный счет. Призывники легко смогут распоряжаться средствами, то есть у них будет возможность перевести дополнительную сумму членам семьи. «Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», — добавил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.