. Лайма Вайкуле после долгого отсутствия выступила в Германии
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Лайма Вайкуле после долгого отсутствия выступила в Германии

Лайма Вайкуле после долгого отсутствия выступила в Германии
Певица Лайма Вайкуле решила зарабатывать деньги в Европе и вышла на сцену с короткой стрижкой. Лайма Вайкуле уже давно живет в Юрмале. Обычно она приезжала в Россию, но в этом году певица предпочитает путешествовать по Европе. Летом она виделась со своей подругой Аллой Пугачевой. Они ездили в Ригу на премьеру фильма «Жена Чайковского»  режиссера Кирилла Серебренникова. Уже тогда ходили слухи, что артистка борется с болезнью. 68-летняя звезда советской эстрады в этом году ездила в США. После этого Вайкуле ходила в платке. Она недавно пережила рецидив рака груди, который у нее диагностировали еще в 1991 году, но в другую страну она ездила ради операции по омоложению. До недавнего времени артистка не давала концерты. Накануне Лайма приехала в Германию. Там она выступила в одном из концертных залов. На публике певица предстала в черном костюме с удлиненным жакетом шляпе. Ее образ дополняли ботильоны. Артистка исполнила свои хиты. Публика ее приняла очень тепло. Ее одарили овациями, а в Сети появились видео с ее выступлением.
А вот после выступления Лайма запечатлелась с поклонниками уже без головного убора. Она не стала прятать новую стрижку «ежик». Певица была в спортивном костюме, а каблукИ поменяла на кроссовки. Она выглядела посвежевшей благодаря загару. Поклонники осыпали комплиментами артистку. Многие признались, что соскучились по ее выступлениям. «Бальзам для души», «Какая красивая», «Этот человек победит все недуги! Просто солнышко», «Теперь зарабатывает в Европе, стоило ожидать», «Мне кажется она постройнела», — написали пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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