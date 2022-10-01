. Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу

Астролог Лариса Андерсен рассказала о дне Сатурна. Суббота - день Сатурна🪐 За субботу издревле отвечает Сатурн. Он является строгим защитником правопорядка, он приверженец правил и четкости. 👉Что же благоприятно делать в этот день? 📍В субботу хорошо проводить анализ прошедшей недели, подвести итоги дня или даже целого месяца, закрепить задачи на следующий период. Хорошо «перебрать» дела: что выполнено, что откладывается, что переносится, что вовсе отменяется. 📍Сатурн — это про порядок. Уборка в субботу будет как нельзя кстати, особенно генеральная. Хорошо расставаться с хламом, который уже давно никому не нужен. 📍Также Сатурн — это про уважение, особенно к старшему поколению. Потому суббота - замечательное время для посещения родителей и родственников. Запланируйте такую встречу хотя бы в одну из суббот месяца. 📍Если нет желания с кем-то встречаться, проведите этот день в уединении и размышлениях. Сатурн поможет структурировать мысли в голове и даже найти выход из ситуации, которая давно Вас беспокоит. 📍Сатурн - наш внутренний стержень. В нашем теле эту роль выполняет позвоночник. Старайтесь не перенапрягать спину в этот день, не забывайте про упражнения и массаж. 📍Сатурн - покровитель карьеры и начальства, но это совсем не говорит о том, что нужно работать в этот день. Напротив, Сатурн помогает избавиться от суеты и спешки, потому постарайтесь никуда не торопиться. Прочувствуйте себя, свое тело, свои желания.