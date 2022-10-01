. Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу

Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу
Астролог Лариса Андерсен рассказала о дне Сатурна. Суббота - день Сатурна🪐 За субботу издревле отвечает Сатурн. Он является строгим защитником правопорядка, он приверженец правил и четкости. 👉Что же благоприятно делать в этот день? 📍В субботу хорошо проводить анализ прошедшей недели, подвести итоги дня или даже целого месяца, закрепить задачи на следующий период. Хорошо «перебрать» дела: что выполнено, что откладывается, что переносится, что вовсе отменяется. 📍Сатурн — это про порядок. Уборка в субботу будет как нельзя кстати, особенно генеральная. Хорошо расставаться с хламом, который уже давно никому не нужен. 📍Также Сатурн — это про уважение, особенно к старшему поколению. Потому суббота - замечательное время для посещения родителей и родственников. Запланируйте такую встречу хотя бы в одну из суббот месяца. 📍Если нет желания с кем-то встречаться, проведите этот день в уединении и размышлениях. Сатурн поможет структурировать мысли в голове и даже найти выход из ситуации, которая давно Вас беспокоит. 📍Сатурн - наш внутренний стержень. В нашем теле эту роль выполняет позвоночник. Старайтесь не перенапрягать спину в этот день, не забывайте про упражнения и массаж. 📍Сатурн - покровитель карьеры и начальства, но это совсем не говорит о том, что нужно работать в этот день. Напротив, Сатурн помогает избавиться от суеты и спешки, потому постарайтесь никуда не торопиться. Прочувствуйте себя, свое тело, свои желания.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"
В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт
Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева
Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева
Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику
Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику
Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч
Диету Яны Рудковской рассекретил ее сын Гном Гномыч
Владимир Путин подписал историческое соглашение
Владимир Путин подписал историческое соглашение
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в субботу
Запреты церковных праздников 1 и 2 октября 2022 года: можно ли работать, солить капусту, посещать кладбище
Запреты церковных праздников 1 и 2 октября 2022 года: можно ли
Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox
Средневековый слэшер Mordhau можно опробовать на Xbox
Китайский самолет-конкурент Boeing и Airbus прошел сертификацию
Китайский самолет-конкурент Boeing и Airbus прошел сертификацию
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Самые сильные молитвы о богатстве и прибавке зарплаты
Самые сильные молитвы о богатстве и прибавке зарплаты

Топ на сегодня

Барзиков и Бухынбалтэ организовали фотосессию, отмечая примирение
Барзиков и Бухынбалтэ организовали фотосессию, отмечая примирение
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2022 года
"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова вышла замуж
"Поженились мы со Славой": звезда "Сладкой жизни"
Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то украинская женщина»
Психолог Вероника: «Детей Пугачевой и Галкина* выносила какая-то
Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь
Кристина Орбакайте после отъезда Пугачевой не выходит на связь

Еще по теме

Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем обернется смена Сатурна
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022
Лариса Андерсен сообщила, когда лучше заключать сделки
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля 2022 года