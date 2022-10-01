. Льготы для безвозмездной подачи газа для Вечных огней
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Льготы для безвозмездной подачи газа для Вечных огней

Льготы для безвозмездной подачи газа для Вечных огней

Услуги по передаче газа для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях не будут облагаться НДС и налогом на прибыль.  Такой закон вступает в силу 1 октября.

От НДС освобождается передача газа и его транспортировка по газораспределительным сетям потребителям для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне таких захоронений.

Льгота предоставляется при условии, что передача газа и услуги по его транспортировке осуществляются без взимания платы с потребителей.

При этом расходы газоснабжающих организаций включаются в состав внереализационных расходов, а доходы, полученные потребителями газа, переданного для горения Вечного огня и Огня памяти, исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.


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По материалам: pnp.ru

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