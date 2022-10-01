. «Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный памятник на его могиле
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«Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный памятник на его могиле

«Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный памятник на его могиле

Сегодня на Новодевичьем кладбище был торжественно открыт памятник на могиле режиссера Владимира Меньшова, который скончался от коронавируса летом прошлого года.


О важном событии в жизни семьи сообщила дочь мэтра Юлия Меньшова в своем Telegram-канале. «Сегодня мы открыли памятник на могиле папы на Новодевичьем. Для нашей семьи это было важным делом. Важным днем.
И большим событием. Спасибо всем, кто сегодня разделил его с нами», — обратилась артистка к публике.

Юлия также опубликовала фотографии, сделанные в этот памятный день. На снимках видно, что почтить память выдающегося режиссера пришло много народа — коллеги, друзья, сослуживцы и, конечно, родные и близкие. На семейной фотографии запечатлены сама Юлия с мужем Игорем Гординым, их дети Андрей и Таисия, вдова Вера Алентова.

Подписчики оценили оригинальную композицию памятника — он выполнен из темного мрамора. А в центре его красуются взлетающие белоснежные голуби, отсылающие к культовому фильму Владимира Валентиновича «Любовь и голуби». «Как же это красиво!»; «Очень изыскано и со вкусом»; «Эта скульптура заслуживает похвалы», — пишут неравнодушные.

Напомним, Владимир Валентинович скончался от коронавируса 5 июля 2021 года. Их с Верой Валентиновной госпитализировали вдвоем, но в больнице режиссеру неожиданно стало плохо. Медики подключили его к ИВЛ, но стабилизировать его состояние не удалось.

Для семьи и коллег смерть Владимира Валентиновича стала большим ударом. «Мы не очень погружаемся в эту тему, потому что будем плакать. А ведь родители обсуждали тему смерти, рассуждали, что будет, когда кто-то из них умрет. У нас не принято бояться. Папа даже давал распоряжения на то время, когда его не будет», — делилась Юлия в YouTube-шоу «А поговорить?».


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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