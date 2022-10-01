. Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 октября 2022 года

Вадим Карасев

Справиться со всеми невзгодами и привлечь удачу на любовном фронте вам поможет еженедельный любовный гороскоп. Астрологи рассказали, какой будет неделя с 3 по 9 октября и каким окажется настроение звезд и планет.

Наступающая неделя подкинет немало возможностей и тем, кто одинок, и тем, кто влюблен. Ожидается очень мощное созидательное влияние сразу двух небесных тел: Венеры, которая уже пребывает в Знаке Весов, а также Меркурия, который избавится от ретроградности в понедельник. Это сулит нам отличные перспективы в личной сфере и в общении в целом. Находить общий язык с людьми будет намного проще, но не стоит торопиться с любовными признаниями — лучше сначала на всякий случай проверять совместимость.

Овен

Одиноким Овнам нужно срочно активизироваться, чтобы обрести счастье в любви. Семь быстрых ритуалов на удачу помогут минимизировать вероятность фиаско в попытках познакомиться с кем-то новым. Найти любовь не так сложно, как ее удержать, но даже тут звезды с планетами будут на страже порядка. Астрологи рекомендуют внимательнее смотреть по сторонам, прислушиваться к интуиции, чтобы не упустить свой шанс.

Телец

Тельцам для того, чтобы найти новые отношения или укрепить уже имеющиеся, нужно срочно поработать над своим настроением и начать подходить к вопросам, связанным с отношениями, креативно. Можно попробовать войти в состояние потока, чтобы принимать решения было гораздо проще. Настроение планет хорошее, так что ссоры по пустякам канут в лету. Находить общий язык станет гораздо проще.

Близнецы

В критические моменты Близнецам необходимо будить в себе доброту, думать о хорошем. Это чудесное время, в которое звезды и планеты подарят многим Близнецам моменты счастья, ну а пока не стоит губить свои отношения из-за сезонной депрессии. Можно смело проводить обряды по привлечению любви, а также без опаски знакомиться с новыми людьми, открывать им душу.

Рак

Лучший друг Раков в период с 3 по 9 октября — это оптимизм. Очень важно научиться быть позитивным человеком. Сейчас это сделать гораздо проще, особенно если пользоваться советами экспертов. Эта неделя вернет влюбленным Ракам гармонию и стабильность в отношениях. Влияние очень сильной Венеры в Весах порадует даже одиноких и отчаявшихся. Это лучшее время для романтики.

Лев

Не стоит расстраиваться, если неделя начнется с конфликта, охлаждения, критики партнера: в понедельник избавившийся от ретроградности Меркурий может спровоцировать небольшие трудности, но это побочный эффект его благоприятного влияния, которое займет место негативного почти сразу. Львам сейчас стоит почаще общаться с людьми со светлой аурой. Личности, полные обид и негатива, не принесут ничего хорошего.

Дева

Влияние планет поставит амурную сферу на первое место по важности. Дев ждут семь замечательных дней, которые будут дарить им радость и любовь, а не испытывать на прочность. Если в работе и делах будет много проблем, выбивающих из колеи, вернуть душевное равновесие поможет руническая медитация. Ключом к успеху, по мнению астрологов, станет умение сохранять спокойствие.

Весы

Любовные отношения Весов выйдут на новый, более высокий уровень. Укрепить духовную связь с теми, кого они любят, им помогут шесть действенных способов. На этой неделе представителям данного Знака, возможно, придется иногда потакать прихотям партнера, но ничего плохого в этом нет. Если этого не делать, то можно подвести отношения к кризису. Ссоры на повышенных тонах и выяснения отношений могут всё испортить.

Скорпион

В это время лучше занять оборонительную позицию и последить за поведением партнера. Венера и Меркурий позволят понять, надежен человек или нет. Расклад таро на психологический портрет человека также будет очень полезным, особенно до начала отношений. Наступающая неделя удачна для осторожных Скорпионов. Резких перемен к лучшему не случится, но обрадует ровный ход событий.

Стрелец

Эта неделя будет очень удачной для Стрельцов в амурном плане. Особенно стоит выделить ее начало. Отсутствие негативных астрологических событий — приведет к тому, что желания в любви наконец-таки совпадут с возможностями. Астрологи советуют активнее использовать эти дни, знакомясь с новыми людьми, но избегая общения с энергетическими вампирами.

Козерог

Козерогам для наискорейшего достижения успеха придется потратить немало сил и энергии. Чтобы не лишаться сил, важно помнить о действиях, которые нас их лишают. События этой недели заставят многих людей данного Знака подумать о своем долге перед партнером. Не исключено, что придется смириться с временными ограничениями. Нахождение Венеры в Весах — лучшее время для любовных игр, романтических знакомств.

Водолей

На этой неделе желательно избегать выяснения отношений. Можно начинать новый роман, знакомиться. Также велика вероятность обретения полной гармонии в существующих отношениях. Отсутствие негативного влияния планет подарит Водолеям шанс на завоевание сердца объекта симпатии. Астрологи рекомендуют проявить активность, но в то же время не стоит злоупотреблять инициативой, так как это может отпугнуть нового человека.

Рыбы

Рыбам на этой неделе удастся улучшить отношения с родственниками, а также со второй половинкой. Сильная Венера сделает этих людей более привлекательными в глазах противоположного пола. Смена энергетики из-за избавления Меркурия от ретро-фазы принесет с собой новые возможности во взаимоотношениях с противоположным полом. Это идеальное время для свиданий, общения, флирта.