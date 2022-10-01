. Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2022 года
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Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2022 года

Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2022 года

Новая прическа способна изменить жизнь и придать уверенности. С лунным календарем на октябрь 2022 года будет проще выбрать благоприятное время для похода к стилисту и ухаживающих процедур за волосами.


Осень часто становится временем упаднических мыслей, мешающих принимать верные решения и привлекать счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов и выбрать наиболее подходящее время для смены прически. Стрижка волос поможет сохранить оптимистичный настрой, веру в свои силы и привлечь в жизнь нужные перемены.

1 октября: второй месяц осени начинается с роста Луны в Стрельце. Суббота подходит для похода к стилисту, однако астрологи рекомендуют выбирать утренние часы. Стрижка, выполненная до полудня, поможет привлечь внимание противоположенного пола.

2, 3 и 4 октября: три дня растущая Луна проведет в Козероге, однако стричь локоны лучше всего 2 и 4 октября. Благодаря новому имиджу удастся привлечь положительные перемены. Прическа, выполненная 3 октября, не лучшим образом скажется на настроении и самочувствии.

5, 6 октября: привлечь удачу получится, если подравнять коники волос во время пребывания растущей Луны в созвездии Водолея. Кардинально менять образ не стоит, чтобы не столкнуться с неурядицами и не оттолкнуть внимание капризной фортуны.

7, 8 октября: Луна переходит в созвездие Рыб, влияние которого неоднозначно. Стрижка волос, выполненная в один из этих дней, повлечет за собой неприятности на работе и обострение конфликтов.


9, 10 октября: Переход Луны в созвездие Овна начинается Полнолунием, во время которого стрижка волос лишь усугубит проблемы. 10 числа, когда Луна начнет убывать, допускается коррекция прически, а вот смена имиджа не приветствуется из-за риска стать изгоями общества.

11, 12 октября: под влиянием убывающей Луны в созвездии Тельца стрижка волос вернет хорошее настроение и станет спасением от скуки и апатии. Астрологи рекомендует проявить креатив и не ограничиваться классическими прическами.

13, 14 и 15 октября: Луна в Близнецах — прекрасный повод для того, чтобы изменить прическу. Новая стрижка поможет раскрыть спящие таланты и с легкостью преодолеть временные трудности на пути к намеченной цели.

16, 17 октября: Луна в созвездии Рака продолжает убывать, и энергетика этого союза не подходит для стрижки волос. Новая прическа будет провоцировать на раздражение и не лучшим образом влиять на работоспособность.

18, 19 и 20 октября: Луна переходит в созвездие Льва. Стрижка волос в этот период будет как нельзя кстати и усилит не только привлекательность, но и поможет поставить на место обидчиков. Астрологи рекомендуют поухаживать за локонами, чтобы предупредить сечение кончиков волос.

21, 22 октября: стричь волосы в период, когда убывающая Луна пребывает в созвездии Девы, небезопасно. В эти дни новая стрижка может разонравиться спустя пару часов, а локоны станут непослушными и тусклыми.


23, 24 октября: переход Луны в созвездие Весов никак не повлияет на стрижку. В эти дни нет причин для беспокойства, а значит, можно смело записываться к стилисту для коррекции прически, создания нового имиджа или ухода за локонами.

25, 26 и 27 октября: Луна переходит в созвездие Стрельца, и эти дни неудачны для нового имиджа. Новолуние и последующие два дня — период обновления энергетики, когда важно проявить осторожность и не отпугнуть удачу сменой образа.

28, 29 октября: рост Луны в Стрельце — нейтральное время. Смена прически не доставит хлопот, если довериться профессионалу и осуществить комплексный уход за локонами. В эти дни стричься коротко — к удаче.

30, 31 октября: завершает октябрь влияние растущей Луны в созвездии Козерога. Стрижка волос в эти дни станет спасением от рутины. Новая прическа придаст смелости и станет символом привлечения благополучных перемен.

В волосах таится особая сила, способная уберечь от негатива и оградить от любого зла. Стрижка волос может стать настоящим спасением от проблем и неурядиц, если выбирать благоприятное время для смены имиджа.

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По материалам: dailyhoro.ru

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