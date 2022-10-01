. Макар и Гнида из "Кадетства" подрались на ринге по правилам ММА

Вадим Карасев

Александр Головин и Кирилл Емельянов сыграли одни из самых запоминающихся ролей в сериале "Кадетство". Причем их персонажи, Макар и Гнида, постоянно конфликтовали, хотя в жизни актеры дружат.

Но дружба не помешала им хорошенько заработать на промоушене "Наше дело" и выйти на ринг друг против друга. Головин назвал поводом месть за буллинг актера Павла Бессонова со стороны Кирилла, но все понимают, что это просто формальность.

Однако на ринге случилась довольно необычная ситуация: Гнида, который выше на 11 сантиметров и тяжелее на 17 килограммов, проиграл в первом же раунде. Макаров с первых секунд начал очень агрессивно действовать и нанес противнику несколько точных ударов по лицу.

Судья не смог смотреть на это избиение и приостановил бой, а Сырников успел несколько секунд отдышаться. Однако сразу после возобновления на Гниду снова посыпались мощные удары, и в какой-то момент он упал под канаты и отказался продолжать бой.

В интервью после боя Кирилл Емельянов признался, что плохо готовился, хотя и знал, что Головин серьезно подошел к делу и неустанно тренировался. Должно быть, Гнида понадеялся на свою массу, но прогадал. Теперь какое-то время ему вряд ли удастся принимать участие в съемках, потому что Александр сильно подпортил ему лицо.