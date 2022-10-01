. Макар и Гнида из "Кадетства" подрались на ринге по правилам ММА
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Макар и Гнида из "Кадетства" подрались на ринге по правилам ММА

Макар и Гнида из "Кадетства" подрались на ринге по правилам ММА

Александр Головин и Кирилл Емельянов сыграли одни из самых запоминающихся ролей в сериале "Кадетство". Причем их персонажи, Макар и Гнида, постоянно конфликтовали, хотя в жизни актеры дружат.

Но дружба не помешала им хорошенько заработать на промоушене "Наше дело" и выйти на ринг друг против друга. Головин назвал поводом месть за буллинг актера Павла Бессонова со стороны Кирилла, но все понимают, что это просто формальность.


Однако на ринге случилась довольно необычная ситуация: Гнида, который выше на 11 сантиметров и тяжелее на 17 килограммов, проиграл в первом же раунде. Макаров с первых секунд начал очень агрессивно действовать и нанес противнику несколько точных ударов по лицу.

Судья не смог смотреть на это избиение и приостановил бой, а Сырников успел несколько секунд отдышаться. Однако сразу после возобновления на Гниду снова посыпались мощные удары, и в какой-то момент он упал под канаты и отказался продолжать бой.

В интервью после боя Кирилл Емельянов признался, что плохо готовился, хотя и знал, что Головин серьезно подошел к делу и неустанно тренировался. Должно быть, Гнида понадеялся на свою массу, но прогадал. Теперь какое-то время ему вряд ли удастся принимать участие в съемках, потому что Александр сильно подпортил ему лицо.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Макар и Гнида из "Кадетства" подрались на ринге по правилам ММА
Макар и Гнида из "Кадетства" подрались на ринге по правилам
Меньшова о Галкине*: «Его юмор меня раздражает, но вписать Максима в иноагенты – преувеличение»
Меньшова о Галкине*: «Его юмор меня раздражает, но вписать Максима в
Инсайдер назвал рабочее название Project Belfry — эксклюзива Xbox от Stoic
Инсайдер назвал рабочее название Project Belfry — эксклюзива Xbox от
Вучич рассказал о своей реакции на инциденты на «Северных потоках»
Вучич рассказал о своей реакции на инциденты на «Северных потоках»
Шойгу объяснил перенос осеннего призыва в России на месяц
Шойгу объяснил перенос осеннего призыва в России на месяц
Бывший редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста
Бывший редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.09.2022
Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу Пельтц на показе своего бренда
Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ одной европейской стране
«Газпром» заявил о невозможности поставить газ одной европейской
Журналист RuBaltic погиб в боях под Авдеевкой
Журналист RuBaltic погиб в боях под Авдеевкой
Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму
Алла Пугачева выставила замок на продажу за астрономическую сумму
Вера Сотникова довела до бешенства каскадера
Вера Сотникова довела до бешенства каскадера

Топ на сегодня

Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки
Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и сексизм
Фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» раскритиковали за жестокость и

Еще по теме

Звезды сериала «Кадетство» подрались на ринге: Головин разбил лицо Емельянову
Во Львове за взятку задержан Гнида
"Неинтересно зарабатывать для детей": Гнида из "Кадетства" задолжал за алименты больше миллиона
Скандальный блогер подрался на ринге и одержал победу