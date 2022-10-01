. Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна появиться в Game Pass
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Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна появиться в Game Pass

Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна появиться в Game Pass


Ранее в этом году разработчики игры Marauders объявили, что проект станет доступен в день релиза в подписке Game Pass на PC. Сегодня создатели проекта объявили дату релиза игры — Marauders выходит 3 октября 2022 года в ранней версии.

В анонсе выпуска ранней версии Marauders разработчики указали только платформу Steam в качестве места, где будет выпущен проект 3 октября. Ожидается ли в тот же день релиз игры в Microsoft Store и Game Pass для PC — не уточняется. Скорее всего, тот же день, что и игроки в Steam, доступ к Marauders получат пользователи Game Pass для PC через Microsoft Store.

Marauders — тактический многопользовательский шутер от первого лица, действие которого происходит в научно-фантастической вселенной. Игрокам предстоит в команде до 3 человек исследовать поле боя, уничтожать соперников, собирать оружие и выполнять прочие действия для победы.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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