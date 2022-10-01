. Меньшова о Галкине*: «Его юмор меня раздражает, но вписать Максима в иноагенты – преувеличение»
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Меньшова о Галкине*: «Его юмор меня раздражает, но вписать Максима в иноагенты – преувеличение»

Меньшова о Галкине*: «Его юмор меня раздражает, но вписать Максима в иноагенты – преувеличение»

Телеведущая часто выражает личное мнение по поводу происходящего в мире. Недавно она осудила поведение Максима Галкина, который позволяет себе нелестные высказывания в адрес россиян.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Теледива высказала свое отношения насчет коллег, которые уехали из России после начала спецоперации. Она считает, что это их личный выбор. Однако Меньшова не разделяет взглядов тех, кто принял решение в трудное время покинуть родину. Что касается Галкина, здесь 53-летняя телеведущая негодует из-за шуток, которые позволяет артист на сольниках.

«Лично мне совсем не нравится жанр его последних выступлений, куски из которых я видела в записи, мне совсем не кажется этот тон и ирония уместными. А этот тип юмора меня не только не смешит, но и сильно раздражает. И стилистически. И содержательно. Но вписать Максима в список иноагентов — мне кажется столь же не смешным и преувеличенным действием. Частное мнение артиста эстрады, на чей концерт я вряд ли когда-либо куплю билет или приду по приглашению», — возмущается Меньшова.

Вместе с тем, Юлия не берется осуждать такие поступки и не поддерживает «кровожадное» настроение в обществе, которое предполагает отмщение. Дело в том, что в последнее время знаменитости, которые в разной степени проявили себя неподобающим образом, сразу же получают хейт от поклонников и коллег по цеху.

«Хотелось бы рубануть с плеча и сказать всем стыдящимся с паспортом хорошего русского — ребята, идите знаете куда? Адрес известный, собственно. Очень русский, кстати. Но с другой стороны, я понимаю, что надо как-то взять себя в руки и искать пути компромисса. Взаимного принятия. А не мгновенного разделения общества на своих и чужих», — рассуждает журналистка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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