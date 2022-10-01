. Молодая жена Александра Цекало в бикини похвасталась большой грудью

Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин поделилась фото в бикини. 61-летний Александр Цекало и его 30-летняя жена Дарина Эрвин живут в Америке недалеко от побережья океана. Молодая супруга продюсера частенько проводит время на местных пляжах и не забывает делиться с поклонниками солнечными снимками. На одном из кадров Дарина позировала в черном бикини с миниатюрным лифом, едва вмещающим ее пышный бюст. Красотка сделала селфи, надев белую бейсболку и темные солнечные очки. Напомним, ради Эрвин Цекало круто изменил свою жизнь. Продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и перебрался на ПМЖ в США. По слухам, чтобы экс-супруга отказалась от его громкой фамилии продюсеру пришлось выплатить кругленькую сумму. Помимо этого Александр перестал общаться с друзьями по шоу «Прожекторперисхилтон». Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков не поддержали выбор спутницы жизни, который сделал их коллега.