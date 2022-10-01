. Можно ли просто и быстро вывести пятна жира с джинсов
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Можно ли просто и быстро вывести пятна жира с джинсов

Можно ли просто и быстро вывести пятна жира с джинсов

Бороться с жирными пятнами на одежде — та еще задача. Нет ничего приятного в том, чтобы оттирать след от масла на любимых джинсах. Но что делать, не выбрасывать же их? К счастью, у нас есть полезные лайфхаки, которые помогут справиться с проблемой с помощью подручных средств прямо дома. Если вы не готовы нести одежду в химчистку, читайте, как просто и быстро вывести пятна жира с джинсов.

Сколько у вас есть времени, прежде чем пятно станет трудновыводимым

Чем быстрее вы приступите к обработке загрязнения, тем эффективнее будут ваши действия. Логично, ведь с каждой минутой жир все больше пропитывает волокна ткани и застывает. В таком случае вывести его будет несколько сложнее. Лучше постирать джинсы в первые часы после появления пятна, но если нет такой возможности, то нужно хотя бы нанести средство от пятен, а постирать вещь уже на следующий день.

Как быстро и просто вывести пятна жира с джинсов

Промокните пятно


Для начала нужно впитать с поверхности ткани излишек жира, для этого промокните место бумажным полотенцем. Это после поможет быстрее вывести пятно. Если этого не сделать, на борьбу с загрязнением придется потратить больше времени и средств.

Обработайте пятно пищевой содой

Следующий шаг — насыпать на пятно обычную пищевую соду. Пусть она сделает свою работу как следует, не спешите ее оттуда убирать. Главный секрет соды в том, что она способна впитывать жир, который не получается удалить с помощью полотенца или салфетки. Удалять соду нужно специальной насадкой пылесоса, а не просто размазывая тряпкой. В крайнем случае можно аккуратно стряхнуть соду.

Используйте средство для мытья посуды

Оно гораздо эффективнее обычного стирального порошка, потому что разработано специально для борьбы с жиром. Активные вещества просто разрушают его изнутри. Используйте старую зубную щетку, чтобы нанести и обработать средством место загрязнения. Как только там образуется обильная пена, можно прекращать процедуру и стирать джинсы обычным способом.


Посушите джинсы на свежем воздухе

Если пятно отстиралось, то можно приступать к сушке, если же нет, то следует повторить процедуру с моющим средством и стиркой.

Сушить джинсы в сушилке не рекомендуется из-за того, что обработка теплом может только усугубить проблему. Если жир остался, то он въестся глубже. Потому лучше повесить джинсы на балконе или на улице, чтобы они высохли естественным образом. Так вы сможете оценить, насколько качественно вам удалось вывести пятно.

 

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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