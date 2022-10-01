. На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
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На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

На аэродроме «Бельбек» в Севастополе загорелся самолет, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на аэродроме «Бельбек» возникла внештатная ситуация, говорится в публикации. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся», — написал Развожаев.

Позже губернатор уточнил, что при посадке произошел частичный подрыв боекомплекта. По словам Развожаева, пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал.

Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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