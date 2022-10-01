На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
Сегодня, 19:30
На аэродроме «Бельбек» в Севастополе загорелся самолет, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, на аэродроме «Бельбек» возникла внештатная ситуация, говорится в публикации. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся», — написал Развожаев.
Позже губернатор уточнил, что при посадке произошел частичный подрыв боекомплекта. По словам Развожаева, пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал.
Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие.
По материалам: pnp.ru