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Намерение Зеленского скорее вступить в НАТО раскритиковали в сети

Намерение Зеленского скорее вступить в НАТО раскритиковали в сетиЧитатели Daily Mail раскритиковали намерение Зеленского скорее вступить в НАТО

Читатели Daily Mail раскритиковали намерение президента Украины Владимира Зеленского скорее ввести страну в состав НАТО. Комментарии они оставили под публикацией издания в Twitter.

В частности, @starsonb уличил украинского лидера в том, что тот желает развязать мировую войну. С ним согласился пользователь @magodigee, отметивший, что война является основной целью Зеленского.

@JamesArthurXV отметил, что Зеленский находится в панике из-за того, что НАТО не может принять в альянс страну, ведущую боевые действия. «Его стратегия состоит в том, чтобы втянуть остальной мир в свою войну. Его не волнуют последствия ядерной войны для Европы», — считает пользователь.

@nourahmadi135 и вовсе сравнил просьбу Зеленского к НАТО с требованием выплат от страховой компании вместо того, чтобы тушить свой горящий дом.

30 сентября Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отметил, что «сейчас не лучшее время», чтобы обсуждать вступление Украины в НАТО.

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По материалам: lenta.ru

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