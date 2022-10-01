. Назови свой знак зодиака, и мы скажем, к какой болезни у тебя есть склонность

Все хотят быть здоровыми.

Выбрав свой знак зодиака в нашем тесте, ты сможешь узнать, чему именно в плане функционирования организма стоит уделить особое внимание.

Только не принимай, пожалуйста, тест всерьез! Разумеется, результат теста никогда не заменит совет врача-специалиста

Итак, к какому знаку зодиака ты принадлежишь?

Геморрой

Мигрень

Тревожное расстройство

Хроническая усталость

Аллергия

Болезни суставов

Желудочные заболевания

Давление

Депрессия

Грыжа

Желудочные заболевания

Головокружение

ОвенБлизнецыВодолейЛевВесыРыбыСтрелецСкорпионКозерогТелецДеваРак

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