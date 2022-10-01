. Назови свой знак зодиака, и мы скажем, к какой болезни у тебя есть склонность
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Назови свой знак зодиака, и мы скажем, к какой болезни у тебя есть склонность

Назови свой знак зодиака, и мы скажем, к какой болезни у тебя есть склонность

Все хотят быть здоровыми. 

Выбрав свой знак зодиака в нашем тесте, ты сможешь узнать, чему именно в плане функционирования организма стоит уделить особое внимание. 

Только не принимай, пожалуйста, тест всерьез! Разумеется, результат теста никогда не заменит совет врача-специалиста  


Итак, к какому знаку зодиака ты принадлежишь?



Овен



Близнецы



Водолей



Лев



Весы



Рыбы



Стрелец



Скорпион



Козерог



Телец



Дева



Рак

Геморрой

Мигрень

Тревожное расстройство

Хроническая усталость

Аллергия

Болезни суставов

Желудочные заболевания

Давление

Депрессия

Грыжа

Желудочные заболевания

Головокружение

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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