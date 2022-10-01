. Ошибки в выборе длины, фасона и цвета юбки, которые могут полнить фигуру

Юбка — один из самых стильных и женственных предметов дамского гардероба. Она помогает создать любой образ: нежный и дерзкий, элегантный и раскованный. Но все это работает только при условии, если юбку правильно сочетать с другими предметами гардероба. Отсутствие вкуса и чувства гармонии в некоторых случаях может привести к обратному эффекту — юбка будет создавать дисбаланс в образе, уродовать и полнить фигуру. Ошибки, которые чаще всего отмечаются при ношении юбки, могут быть в длине, крое, цвете и фасоне.

Какие ошибки могут быть в выборе длине юбки





Длина юбки может быть: микро-мини, мини, до колена, миди и макси. Важно знать желательную длину, подходящую под вашу фигуру и хорошо дополняющую выбранный образ. Оптимальной является длина юбки чуть выше колен — она подойдет под любую фигуру и под любой стиль одежды. Но если хочется поэкспериментировать, нужно помнить о нескольких правилах:

чем короче юбка, тем ниже должен быть каблук;

эффект стройных ног создается, когда линия низа юбки проходит через наиболее стройную часть ноги;

линия низа юбки не должна быть на уровне самого узкого или самого широкого места ног.

Неправильно выбранная длина юбки может заметно полнить фигуру или создавать впечатление непропорциональности. Особенно это касается юбок с асимметричным низом, которые подойдут только очень стройным худым женщинам.

Как фасон юбки влияет на восприятие образа





Правильно выбрать подходящий фасон юбки — непростая задача. Тут надо уметь объективно оценивать свою фигуру и знать ее недостатки, чтобы не подчеркнуть их в выборе фасона.

Универсальными вариантами считаются прямая юбка, трапеция и юбка А-силуэта.

При склонности к полноте мини-юбки категорически противопоказаны, они сделают женщину еще полнее, привлекут внимание к полным ногам и широким бедрам.

Драпировка или кокетка в области живота также визуально придаст объем и нарушит даже правильные пропорции. Неудачным решением во многих случаях также считается юбка-тюльпан.

Большое значение имеет линия талии, которая не должна быть слишком высоко или слишком низко, если вы не хотите подчеркнуть лишние килограммы и исказить пропорции фигуры.

Как выбрать цвет юбки, чтобы не выглядеть полнее





Выбирая цвет юбки, ориентируйтесь на известное правило — черный и все темные цвета визуально стройнят фигуру, белый и все светлые оттенки — полнят, но при этом существует масса нюансов.

Например, серый цвет имеет особенность стройнить фигуру женщины в светлое время суток и делать ее визуально полнее при плохом освещении. Блестящие и матовые оттенки добавляют объем, их не рекомендуется использовать женщинам, склонным к полноте. Женщинам высокого роста и плотного телосложения лучше не использовать юбки желтого, оранжевого, красного и розового цветов — они также придадут объем и сделают женщину крупнее.

Большое значение в восприятии образа имеет также принт, который способен визуально «добавить» или «убрать» лишние килограммы.

Юбка в клетку или с поперечными полосами, при любом фасоне и длине, всегда будет визуально полнить фигуру, поэтому такая расцветка подойдет только для худых женщин.

Особенно осторожно надо использовать принт или крупные детали, которые могут существенно повлиять на восприятие. Здесь важно запомнить одно правило — чем крупнее рисунок или детали, тем больший объем они создают в визуальном восприятии. Любой крупный орнамент, рисунок или крупные карманы увеличивают объем бедер и талии. Этого не избежать даже худым женщинам.