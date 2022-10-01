. Оскар Кучера высказался, кого надо в первую очередь отправлять на фронт

Актер и ведущий Оскар Кучера тоже подлежит мобилизации. Евгений Пригожин считает, что забирать нужно мужчин, которые умеют обращаться с оружием. Оскар Кучера недавно осознал, что несмотря на наличие пятерых детей он тоже попадает под мобилизацию, дело в том, что трое из его наследников считаются уже взрослыми.Теперь же Кучера поддержал президента Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина, которые высказались, что в первую очередь мобилизовать должны людей опытных. В частности, охранников, силовиков и вчерашних контрактников. Особенно тех, кто ушел со службы после февральских событий. «Вот об этом я кричу с самого начала мобилизации!» — сказал Кучера в своем телеграме.