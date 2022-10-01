. Отравление воздуха и воды. Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет знаки зодиака в октябре

Тамара Глоба поделилась прогнозами на грядущий месяц. По словам астролога, в октябре люди будут погружаться в мысли о переезде. В будущем также повышается угроза взрывов, которые отравят все окружающее.

Тамара Глоба поделилась, что октябрь традиционно считается благополучным, однако в этом году все иначе. Последствия текущих событий будут эхом отзываться в ближайшие девять месяцев.

«Споры идут вокруг властей, авторитетов, общественной жизни. Остро встают семейные вопросы и вопросы обучения, переездов, перемещения. Это время миграции, поисков, метаний. В первой декаде октября возникнут события слома старых структур, проблемы из-за устаревшей техники, аварийная опасность для перемещений. События затронут от 1 до 12 октября. Важное время — 15, 16 октября, когда критические события проявятся очень сильно. Третий цикл — время частичного затмения солнца, которое затронет все общественные вопросы. Коснется семьи и военного дела. В первой половине октября опасности от взрывов, бурь, газов. И, как следствие, после этого начнутся опасности, которые коснутся отравления воздуха, воды», — говорит астролог на личном YouTube-канале.

Глоба добавила, что с конца октября и до конца года хлынет новая волна миграции. «Огромная роль принадлежит дипломатам, а также переговорным процессам, которые дадут возможность мирного урегулирования», — считает она.

Овен

Представители знака Овен столкнутся со многими спорными вопросами. Решить проблемы помогут члены семьи, а также старые друзья. В первой половине октября будет укрепляться материальное положение, а во второй —придется пережить потери, в третьей декаде нельзя идти на провокации. Тем не менее, на протяжении всего месяца Овны будут под зашитой. Астролог видит также суету из-за переездов.

Тельцы

Тельцы проведут много времени с детьми. В первой половине октября их ждет успех, но в конце месяца возникнут трудности в семейных делах. Стоит уделить особое внимание здоровью. События откроют для Тельцов новые перспективы. Так, например, в конце октября появятся возможности, связанные с друзьями и личными планами.

Близнецы

Близнецов ждет активный период во всех сферах жизни. В октябре важные события коснутся любви. Тамара Глоба также видит много поездок и удачу в интеллектуальной деятельности. Важные предложения появятся во второй половине месяца, но в конце октября возникнут трудности.

Рак

Представителей знака Рак ждут изменения в карьере, а также в жилищных вопросах. Глоба советует заняться обучением в первой половине месяца. А вот вторая половина октября потребует внимания к детям и другим близким людям. Семье потребуется поддержка. В конце месяца возникнут трудности в творческом процессе.

Лев

Львы будут переживать период перемен. Друзья помогут осуществить планы. Астролог призывает внимательней отнестись ко второй половинке. Возможны финансовые потери из-за семейных вопросов. Глоба видит также дальние поездки в середине октября. Они принесут новые планы и знакомства, однако уже в конце месяца встанут жилищные вопросы.

Дева

Дев ждет активность в карьере. Руководство будет подталкивать к действию. Новые задачи дадутся с большим трудом, но во многом помогут любящие люди. «Ждите прибыли, хороших возможностей от тех, кому вы дороги и кто вам помогает. Это нужно соблюдать в течение всего октября. В конце месяца берегите родственников. Будьте внимательны в поездках», — советует Глоба.

Весы

Для представителей знака Весы октябрь — особенно важный месяц. В этот период произойдут важные изменения в жизни, которые повлияют на судьбу в целом. В первой половине октября возможны финансовые потери. За спиной будут сплетни, которые коснутся жилищных вопросов. В середине месяца стартует новый этап в делах. В конце месяца вновь появляется опасность крупных денежных потерь и расходов.

Скорпион

Текущие события полностью меняют жизнь Скорпиона. Рационально мыслящие люди помогут справиться со всеми делами. «За спиной любимые люди. Они поддерживают и помогают. Весь месяц ваши мечты, творчество будут оберегать от проблем. В середине октября будьте внимательны к здоровью. Избегайте экстрима», — говорит астролог.

Стрелец

Возникнут споры в личных отношениях и деловых. В первой половине месяца встанут вопросы, связанные с поездками. Любящие люди поддержат. В середине месяца Стрельцов ожидают опасности для жизни и здоровья. А в конце октября произойдут важные перемены. За спиной интриги, поэтому стоит оглядываться на происходящее.

Козерог

Козерогов ждет суета в связи с поездками. Произойдут перемены в коллективе. В первой части октября нужно внимательно отнестись к дорогам, они могут быть не вполне удачными. Тем не менее вдали от дома Козероги получат прибыль, успех в интеллектуальной деятельности. В конце месяца возможна потеря друга.

Водолей

Водолея будут волновать вопросы переезда и карьеры. Первая половина месяца уйдет на осмысление происходящего. Только во второй половине появится ясность благодаря помощи близких. Астролог советует заниматься спортом, следить за здоровьем, уделить внимание родственникам

Рыбы

Рыб ждут большие перемены, как, впрочем, и остальные знаки зодиака. Так же, как и у всех, возникнет вопрос переезда. Глоба вновь советует уделять внимание семье, детям. В середине третьей декады путешествия могут быть неудачными.