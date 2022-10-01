. Певица Слава заявила, что пластика, как наркотик
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Певица Слава заявила, что пластика, как наркотик

Певица Слава заявила, что пластика, как наркотик
Певица Слава боится, что не сможет остановиться, меняя себя. Артистка стала одной из тех редких знаменитостей, которые не скрывают, что сделали пластическую операцию. Слава назвала причины, которые сподвигли ее на пластику: бесконечные переедания, злоупотребление алкоголем, нежелание решать проблему обычными занятиями спортом. 42-летняя артистка решилась одним махом подкорректировать все тело и легла под нож пластического хирурга. Певице сделали липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, а также подтяжку груди. Это «волшебное» преображение стоило артистке кругленькой суммы, равной цене квартиры в регионе — в три миллиона рублей. Как рассказала Слава, последние шесть лет она просто переходила из одного стресса в другой. Похороны родителей, пожар на складе с оборудованием, многочисленные переломы и травмы… Артистка заедала стресс калорийными блюдами и не ограничивала себя в алкоголе.
«Я просто в последнее время столько ела и столько пила, что удивляюсь, как 100 килограммов не набрала за эти несколько лет… У меня было лишнего совсем чуть-чуть. Мне можно было заняться спортом, сесть на диету, и я бы реально пришла в себя. Конечно, это чувство такое неприятное было. А потом решила и сделала!», — поделилась Слава. Звезда призналась, что мечтает скинуть еще четыре килограмма. И не исключает, что однажды снова ляжет под нож пластического хирурга: ее сознание после операции изменилось. «Я поняла, почему люди, как наркоманы, подсаживаются на это. Потому что начинаешь себя корректировать, если где-то что-то не получилось, не удалось. Я хочу, может быть, ляжки поменьше сделать. Но если я похудею, то вообще ничего не буду делать», — заявила Слава в программе Пятого канала «Светская хроника».
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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