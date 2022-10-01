. Плазму крови для производства лекарств будут заготавливать по-новому
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Плазму крови для производства лекарств будут заготавливать по-новому

Плазму крови для производства лекарств будут заготавливать по-новому

Производители лекарств, не относящиеся к государственным медицинским организациям, смогут транспортировать донорскую кровь и ее компоненты, а также хранить плазму до ее перевода в фармсубстанцию. Такой федеральный закон от 28.06.2022 N 204-ФЗ вступает в силу 1 октября.

Кроме того, предусмотрены возможности для привлечения инвестиций в развитие госсистемы донорства крови и ее компонентов. В отношении объектов для заготовки и хранения плазмы крови разрешено заключать соглашения о совместном развитии инфраструктуры.

Также законом запрещается вывоз полученной в России донорской крови, ее компонентов и плазмы, за пределы страны, кроме случаев гуманитарной помощи.


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По материалам: pnp.ru

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