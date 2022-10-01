. После ухода Саши Черно на Дом-2 не везёт многим пышным девушкам
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После ухода Саши Черно на Дом-2 не везёт многим пышным девушкам

После ухода Саши Черно на Дом-2 не везёт многим пышным девушкам
На Дом-2 достаточно часто появляются девушки с лишним весом и Карина Белова хороший тому пример. Однако из всех выдать замуж удалось лишь Сашу Черно. После того, как Саша Черно оставила Дом-2, остальным девушкам с лишним весом откровенно не везёт и замуж никого из них выдать не удалось.

Некоторое время назад проект оставила Карина Белова. Если девушка говорит правду, то оставить телестройку она решила сама. Но произошло это после того, как за ворота выставили парня, который изначально пришёл именно к ней.

Кажется, руководство проекта пока что так и не смогло найти подходящую замену Саше Черно. А может быть проекту попросту не подходят молодые пышки, которые любят себя и уверенно чувствуют в собственном весе? Может им больше по душе дамы постарше, которые не так интересны современной аудитории? Интересно, как скоро очередная девушка в теле появится на проекте, или в этот раз такого не будет?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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