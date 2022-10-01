Потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» оценили
Сегодня, 21:24 Вадим Карасев
Аналитик Гривач: потери «Газпрома» от поврежденных нитей — это сотни миллионов долларовболее полумиллиардадолларов
Мог бы стоить газ при реализации на рынке в Европе, сообщил Гривач
Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечается, что не исключена диверсия.
По материалам: lenta.ru