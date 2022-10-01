. Потребовала у педагогов медкарты и сведения: дети Пугачевой будут учиться в Израиле

Перед началом учебного года артистка приехала в Россию, отвела Гарри и Лизу в гимназию. Она заявила, что хочет навести порядок в своей голове и в умах общества. Однако действия певицы вызвали еще большую неразбериху.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

В конце августа Пугачева порадовала поклонников возвращением в Россию. Она повела детей в третий класс престижной гимназии. Грозилась набить обидчику морду, чего так и не сделала. А еще планировала навести порядок в умах общества. Вот только поведение артистки на родине вызвало еще больше вопросов. Так, она попросила Минюст зачислить ее в иноагенты вслед за супругом Максимом Галкиным*. А потом и вовсе вместе с Гарри и Лизой улетела в Израиль без обратного билета. 73-летнюю исполнительницу видели в московском аэропорту Внуково.

Родители, чьи дети ходят в одну гимназию с наследниками Аллы Борисовны уверяют, что Примадонна тщательно готовилась к отъезду из страны. Известно, что она запросила у руководства 1-й московской гимназии в Липках, обучение в которой обходится больше трех миллионов рублей в год, личные дела, табели успеваемости, медкарты. Также звезда попросила предоставить ей сведения о грамотах и наградах детей.

Ранее в Сети появилась информация, что Пугачева продает знаменитый замок в деревне Грязь. Недвижимость выставлена на продажу и собственники просят за него один миллиард рублей. Возможно, из-за этого артистка и возвращалась в Россию.

За границей живет муж артистки, который уехал из России после начала спецоперации. Шоумен дает концерты по городам Европы, запланирован также и большой тур в США.