. Преимущества использования сидератов в земледелии

Вадим Карасев

О том, что подготовка к будущему сезону урожая начинается заранее, знает каждый агротехник, фермер и владелец приусадебного участка. Земле необходимы органические и неорганические удобрения, инсектициды. Популярное органическое земледелие предлагает для возрождения почвы использовать сидераты. Последние годы этот способ восстановления и обогащения земель в сельском хозяйстве применяется повсеместно.

Что такое сидераты

Сидераты - это растения, являющиеся поставщиками природного зеленого удобрения. Эти культуры обладают способностью накапливать в своих листьях полезные компоненты, не обедняя при этом почву. За короткий период они набирают внушительный объем зеленой массы, которая используется для приготовления компоста. До наступления цветения траву скашивают и заделывают в почву или мульчируют грядки. Перепревшие остатки растений обогащают землю гумусом и минеральными элементами. При этом каждый вид сидерата продуцирует определенный вид полезных веществ.

Виды сидератов

Сидеральные культуры способны накапливать разнообразные микроэлементы и оказывать воздействия на почву. Источником азота для будущих посадок являются бобовые растения: вика, чечевица, соя, клевер, люпин. Злаковые культуры, гречиха и ее родственники - хорошие источники калия и фосфора. Крестоцветные горчица и рапс наполнят почву фосфором и серой, овес - кальцием. В зависимости от того какая культура будет возделываться на участке грунта, подбирают соответствующие смеси семян сидератов для плодородия почвы. Такие миксы позволяют восстановить баланс почвы наиболее эффективно. Понимание свойств и особенностей каждого сидерата позволяет составлять композиции, предназначенные для решения конкретных задач.

Принципы составления смеси семян сидератов

Главный принцип составления композиции сидератов - это подбор семян растений, которые вырастают и готовы к бутонизации в одно время. В миксе используются семена однолетних медоносов и кормовых растений. В смесь должны входить растения разных видов. Наиболее продуктивной в земледелии признано сочетание бобовых и злаковых культур.

Другие полезные свойства сидератов

Вторая функция сидератов - разрыхление грунта. Сильные корни растений способны сделать мягкой и насытить кислородом любую почву.

Сидераты обладают целительными свойствами. Вещества, содержащиеся в корнях и зеленой массе этих растений, дезинфицируют почву, отпугивают вредителей. Использование на земельном участке сидератов позволяет успешно бороться с грибковыми заболеваниями.

Мощная корневая система сидеральных растений не позволяет пробиться всходам сорняков. Сплетение корней и плотная шапка из зелени сохраняют влагу в жаркое время года и предохраняют почву от размывания в дождливый сезон.

Известны осушающие свойства некоторых растений, например, овса. Эту особенность растения используют, высаживая его на участках с сырой землей.

Преимущества использования сидератов в земледелии

Использование сидератов приобретает большой размах, поскольку этот способ оздоровления и обогащения почвы имеет ряд преимуществ:

экологическая безопасность;

одновременное решение нескольких задач (обогащение почвы, аэрация, борьба с сорняками, вредителями и болезнями);

экономичность (невысокая цена семян, возможность произвести несколько посадок за сезон);

простота возделывания (хорошая всхожесть семян, неприхотливость растений).

Сидераты можно сеять весной, летом или осенью. При выборе зеленого удобрения важно помнить, что культурное растение, выращиваемое после сидерата должно принадлежать к другому семейству. Грамотное использование полезных растений обеспечит хороший урожай и защиту почвы.