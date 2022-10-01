. Приметы и поверья на 2 октября 2022 года связаны с памятью о небесных покровителях Трофиме и Зосиме

Приметы и поверья на 2 октября 2022 года, когда осень в самом разгаре, а листья с деревьев так и сыплются золотым и багряным дождём, связаны со сбором мёда и легендарными Трофимовскими вечёрками. По утрам уже бывают заморозки, так что пчелиный заступник Зосима велит пасечникам позаботиться о пчелиных семействах.

В день 2 октября на Руси почитали сразу двух небесных покровителей

Пчёлы в эту пору уже не надеются на тепло – солнце теперь только светит, а греть уже перестало. Поэтому они летки в ульях залепляют воском, только немного оставляя места для «загулявших» членов семейства. В конце концов, пчелиная страда уже закончена, а почищенные и подправленные улья окажутся в омшаниках на зимовье.





В этот день начинали собирать мёд, и длилась эта «операция» вплоть по 10 октября. Называют её пчелиной девятиной. Из мёда крестьяне делают ром, а он считается чуть ли не самым ценным лекарством, с помощью которого и от простуды можно вылечиться, и нервы укрепить, и от целого ряда других недугов избавиться можно.

В день 2 октября в древности славяне обращались с молитвой к Трофиму, потому что он водит дружбу с медведем, а значит, и в сборе мёда помочь может.

2 октября имеет не одного, а сразу двух небесных покровителей. Так что Зосиму просят пчелиным благосостоянием опекаться, а у Трофима задача не менее ответственная, ему нужно заневестившихся девиц к женихам приставить. В народе так и приговаривали 2 октября, что улья, мол, в подпол пора ставить, праздник мёда править. Не забывали и о Трофиме, на которого счастье не пройдёт мимо, потому как куда бы ни шёл Трофим, счастье всегда за ним.

День 2 октября деревенская молодёжь ждала из-за Трофимовских вечёрок

Деревенская молодёжь легендарных Трофимовских вечёрок ждала всегда как праздника. Ведь за главного на таких вечёрках всегда был Услад – у славян это бог, с которым приходят веселье и наслаждение. А приходит он всегда с богиней любви Ладой.

В честь бога Услада на подобных праздниках поднимали первую чарку с вином, а также срывали с девичьих губ сладкие поцелуи, посвящая их богу веселья и наслаждений.

Хозяйки в этот день пекли блины и раздавали их родным и соседям. Есть их принято было с мёдом. Ещё в народе верили: кто в день 2 октября съест ложку мёда и запьёт её простой водой, тот от любой хвори излечится, и весь будущий год ничем болеть не будет.





В этот день к пчёлам у крестьян отношение было особое, их почитали, благодаря за воск, который они вырабатывают для церковных свечей. В народе верили, что праведного человека пчела не ужалит, а пострадают от неё только грешники.

В день 2 октября 2022 года православные христиане вспоминают о подвигах праведных Зосимы и Трофима

Время земной жизни Зосима выпало на IV столетие, в местности, где он обитал, вера была языческой. Так сложилось, что впоследствии Зосим уверовал в Господа и какое-то время провёл в пустыне, находясь рядом с дикими зверями.

Судьба свела Зосиму с правителем Киликии, и тому стало интересно, как это он может быть укротителем диких зверей. Ответ был таков, что вера в Господа помогает в этом, но правитель исповедовал язычество, поэтому был взбешён. По его распоряжению Зосиму схватили и всячески истязали, требуя отречься от своего Бога.

Праведника спас от мучений огромный лев, однако Зосима всё равно умер. Трофиму также пришлось пострадать за веру в Господа, а жил он примерно в III столетии в Антиохии. Когда он и его друг Саватий во время языческого праздника обратились к Господу с молитвой, чтобы Он образумил людей, друзей схватили, нещадно мучили, а потом предали казни.

Приметы и поверья на 2 октября пришли к нам из далёкой древности

Кто родился 2 октября, своим талисманом должен выбрать агат.

Посыпалась с деревьев листва – пора ульи прятать на зимовку.

2 октября обязательно угощали мёдом нищего, иначе считалось, что весь следующий год будет несчастливым.





Если леток пчёлы оставили открытым – это к тёплой зиме, а залепили плотно – ждали стужу и снежную зиму.

Если 2 октября подул ветер с юга – это к богатому урожаю озимых.