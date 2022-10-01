. Продажи Xbox Series X | S существенно превосходят успехи Xbox 360
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Продажи Xbox Series X | S существенно превосходят успехи Xbox 360

Продажи Xbox Series X | S существенно превосходят успехи Xbox 360


Портал vgchartz отслеживает информацию о продажах игровых приставок во всем мире, и оно является одним из наиболее авторитетных в этом вопросе. Сегодня они подвели результаты продаж консолей Xbox за август 2022 года, а также опубликовали сравнение успехов Xbox Series X | S и Xbox 360.

За 22 месяца с момента старта продаж в мире было продано:



Xbox 360 — 11 077 822 штук



Xbox Series X | S — 16 527 298 штук

Что интересно, отрыв Xbox Series X | S от Xbox 360 в последние месяцы только растет. За последние 12 месяцев Xbox Series X | S увеличили свое преимущество над Xbox 360 на 2,82 млн единиц. Xbox Series X | S в настоящее время обходит по продажам (за 22 месяца) Xbox 360 на 5,45 миллиона единиц.

Ниже можно видеть график со сравнением продаж Xbox Series X | S и Xbox 360 за 22 месяца:


А еще ниже представлен график продаж Xbox 360 за жизненный цикл консоли, в сравнении с Xbox Series X | S на текущий момент:


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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