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Простые способы, которые помогут дачникам избавиться от мышей

Простые способы, которые помогут дачникам избавиться от мышей

Каждой зимой у дачников возникает большая проблема — нашествие мышей. Грызуны приносят много вреда — они уничтожают собранный урожай и могут принести опасные болезни. Чтобы избавиться от вредителей, есть несколько действенных способов.

Мыши на даче могу уничтожить урожай и принести много опасных болезней

В теплое время года большинство мышей довольствуется тем, что дает им природа, но с наступлением холодов они начинают прятаться и забираются в частные дома.


С виду милые животные могут стать причиной дачной катастрофы. Полевые мыши ведут преимущественно ночной образ жизни и могут скрываться от человека в течение долгого времени. Многие дачники их замечают не сразу, поэтому грызуны вольготно себя чувствуют на участке и в доме.

Они не брезгуют лакомиться тем, что было посажено под зиму и спрятано в погребе. Корешки растений, луковицы цветов, морковь, свекла, картофель — все становятся их добычей. Также деятельность мышей может повреждать стволы плодовых деревьев и кустарников.

Если грызуны проберутся в дом, то не пожалеют ничего на своем пути. Они могут испортить отложенные на будущий сезон луковицы и семена, одежду, мыло, пакеты. Особенно будет жаль, если на зуб мышам попадутся дорогие вещи.

Грызуны не только способны нанести урон участку и спрятанному в подвал урожаю, но и принести в дом опасные для человека и животных заболевания. Чтобы заразиться ими, иногда достаточно вдохнуть пыль с частицами экскрементов мышей или взять в руки продукты, по которым пробежал грызун.

Способы, которые помогут избавиться от мышей

Против мышей прекрасно помогают растения, например, привычная для нас пижма, обладающая сильным камфорным запахом. Разложите ее веточки в местах обитания вредителей – и грызуны уйдут на поиски менее ароматного жилища.

Также мыши не выносят аромата перечной мяты. Можно разложить в доме веточки растения или тряпочки, смоченные эфирным маслом.

Хорошо себя зарекомендовало средство с эфирным маслом мяты. Для его приготовления добавьте в 300 мл воды 10-15 капель масла и 10 мл спирта. Затем залейте смесь в пульверизатор и тщательно обработайте щели, пол и другие места, где активничают мыши.

Для борьбы с мышами нередко используют чернокорень и бузину. Но эти растения ядовиты для человека, поэтому стоит применять их с осторожностью либо ограничиться другими, более доступными и безопасными культурами.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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