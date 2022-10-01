. Протестующие в Ираке назвали властям срок для выхода из политического кризиса

Вадим Карасев

Al Hadath: протестующие в Ираке дали властям срок до 25 октября для выхода из кризиса

Протестующие в Ираке согласились прекратить акцию протеста в центре Багдада и дали властям срок до 25 октября для урегулирования политического кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, участники демонстрации призвали всем блоки и альянсы прекратить межпартийные распри и сформировать временное переходное правительство под контролем ООН «при условии, что в нем не будет нынешних политиков, включая существующую исполнительную власть в лице Мустафы аль-Каземи».

«Наша цель — изменить существующую политическую систему и обнулить весь политический процесс, чтобы иракцы могли построить новую политическую систему с конституцией и новым общественным договором, избавиться от гибридной системы, разработанной иностранцами, поэтому мы дадим всем политическим силам срок до 25 октября этого года для изменения политического режима», — говорится в заявлении демонстрантов.

В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии «Координационная платформа», представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.