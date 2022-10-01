. Пугачева заметает следы в России

Всего лишь месяц назад Алла Пугачева вернулась в Россию вместе с детьми после полугодового отсутствия. Но, как оказалось, возвращение было недолгим – на днях Примадонна улетела на частном самолете из аэропорта Внуково вместе с наследниками Лизой и Гарри. Как уверяют инсайдеры, без обратного билета.

За границей уже долгое время проживает отец семейства Максим Галкин, которого недавно признали иностранным агентом. Сейчас юморист активно строит карьеру в западных странах, разъезжая с концертами и выступая перед российской аудиторией. По всей вероятности, Алла Борисовна отправилась к нему.

Причем к этому ответственному шагу она готовилась заранее. Родители, чьи дети ходят в одну школу со «звездными» двойняшками уверяют, что Алла Борисовна запросила у руководства московской гимназии в Липках личные дела детей, табели успеваемости, медицинские карты, а также сведения о наградах и грамотах.





Более того, Пугачева выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь, а ведь супруги уверяли, что никогда не пойдут на этот шаг. Сейчас в огромном доме проживает внук Примадонны, который и присматривает за элитной недвижимостью. По сведениям инсайдеров, за замок супруги хотят получить 1 млрд рублей.

Правда, «избавиться» от особняка пока не получается. Даже среди самых преданных поклонников пары не нашелся человек, который готов выложить за жилье в деревне такую кругленькую сумму. Но супруги готовы подождать, чтобы выгодно продать замок, ведь им нужно купить достойную недвижимость в Израиле, чтобы сохранить тот уровень жизни, к которому привыкли.





Пока Алла Борисовна свой поступок не прокомментировала: она редко дает интервью и не выставляет напоказ личную жизнь. Одно известно точно: хоть Примадонна и не высказывала свою политическую позицию, но она полностью поддерживает своего супруга.