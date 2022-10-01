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Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другомПутин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом в поздравительной телеграмме

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования республики и назвал его дорогим другом. Телеграмма с подобным обращением опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении российский президент признал авторитет Китая на международной арене, а также успехи страны в социально-экономической и научно-технической областях. «Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Путин, отметив при этом сложность международной обстановки.

В 2019 году Си Цзиньпин назвал Путина своим лучшим другом. Председатель КНР вручил российскому президенту диплом почетного доктора Университета Цинхуа и отметил, что ему «особенно приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу». Путин, в свою очередь, тогда назвал китайского лидера «дорогим другом».

День образования КНР — главный государственный праздник Китая, отмечается каждый год 1 октября. Образование республики провозгласили в 1949 году. Празднования начинаются на площади Тяньаньмэнь после того, как там торжественно поднимают флаг страны.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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